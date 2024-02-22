飯戲攻心2︱陳詠燊揭修哥子彤父子之謎　黎彼得笑改戲名安樂茶飯

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》團隊今日（22日）舉行「飯團三大長老破天荒謝票場」，導演陳詠燊帶同「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤一同出席早場謝票，與一眾早場長者親子觀眾見面。修哥與羅蘭姐一進入戲院，便迎來一眾長者觀眾的歡呼聲，更有不少觀眾表示帶同年長父母到場「二刷三刷」非常捧場！期後修哥與羅蘭姐等飯團成員亦快閃街頭派開運風車，引來過百人排隊接福、更踴躍與一眾演員合照，逼爆街頭！

《飯戲攻心2》導演陳詠燊帶同「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤一同出席早場謝票活動。（莫匡堯 攝）

《飯戲攻心2》導演陳詠燊更與「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤快閃街頭派開運風車。（莫匡堯 攝）

「修哥」胡楓於街頭派發風車。（莫匡堯 攝）

不少影迷於街頭與「修哥」胡楓合照。（莫匡堯 攝）

不少影迷亦於街頭羅蘭姐合照。（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演與《飯戲攻心2》演員「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤完成快閃活動後合照。（莫匡堯 攝）

「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤在謝票後接受《香港01》訪問，羅蘭姐分享很難得能夠到早場謝票，表示：「我有段時間成日睇早場，疫情期間緊張就冇。」她亦表示感受到一眾老友記粉絲的熱：「睇到啲粉絲，佢哋話我睇咗幾多幾多次！最少都睇咗三次！」至於兒孫滿堂的修哥，則表示未有帶同年幼的一眾曾孫入場看《飯戲攻心2》，笑言：「我都唔知會唔會係兒童不宜！」然後隨即表示：「其實係合家歡嘅，個個都應該睇得好開心！不過我啲曾孫個個五、六歲，可能未睇得明。」

「修哥」胡楓今日出席《飯戲攻心2》早場謝票時非常精靈，受訪時更不時開玩笑！（莫匡堯 攝）

羅蘭姐表示有粉絲告訴她已經二刷三刷《飯戲攻心2》，令她非常高興。（莫匡堯 攝）

《飯戲攻心2》團隊謝票期間，導演陳詠燊宣布舉行「好嘢！長者睇戲唔駛錢」活動，凡於百老匯戲院購買正價戲票一張，同場帶同一位60歲以上長者即可獲同一場次免費戲票一張！對於請長者觀眾睇戲的活動，修哥受訪時大讚：「係好好好橋！因為好少長者單獨或者有伴去睇戲，如果有後生同佢哋一齊去，係非常好嘅安排！」在電影裡飾演修哥兒子的胡子彤隨即開玩笑指：「修哥間接畀說話我聽，叫我陪佢睇多次！」修哥亦精靈地笑指：「我都超過六十歲喇！」

胡子彤於《飯戲攻心2》裡，與「修哥」胡楓飾演父子，更被導演陳詠燊揭曉老來得子的真相！（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演於謝票期間，表示修哥與胡子彤一對父子為《飯戲攻心2》的細節之一，表示修哥謙謙君子、風流倜儻，老來得子非常合理。至於有幸飾演修哥兒子的胡子彤，受訪時分享指：「修哥簡直同現實一樣咁有型，風流倜儻、出類拔粹，咁冇辦法咁出色嘅男人、有我咁出色嘅仔，係冇辦法嘅！」

陳詠燊導演帶同「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤到早場為《飯戲攻心2》謝票。（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演帶同「修哥」胡楓、羅蘭姐、黎彼得與胡子彤到早場為《飯戲攻心2》謝票。（莫匡堯 攝）

作為《飯戲攻心2》配樂中的經典歌曲《Monica》的填詞人，黎彼得於謝票期間獲觀眾大讚歌曲經典，多年來印象甚深且非常鍾愛！黎彼得受訪時表示：「呢首歌都算唔話得！托賴啦！之前《緣份》都用咗呢首歌，當年張曼玉戲中都要改名做Monica，後尾配音都要重新配過！」至於在電影中由張繼聰翻唱版本，黎彼得則表示：「阿聰係我好欣賞嘅，呢個人IQ爆棚，好犀利。新一代嘅年青偶像，佢唱得唔錯，如果張國榮仲在生佢機會就炆啲！不過而家就睇佢喇！」更高分評價張繼聰的唱功：「佢89分！」

黎彼得盛讚張繼聰在《飯戲攻心2》裡翻唱《Monica》版本。（莫匡堯 攝）

除了金曲作品於戲中再現，黎彼得更在謝票期間向導演陳詠燊贈送第三集戲名，笑言應該取名「安樂茶飯」！黎彼得受訪時更笑言：「唔係聽日開鏡咩？『安樂茶飯』因為安樂電影公司嘛，大家又恨食餐安樂茶飯，一定會爆棚！」