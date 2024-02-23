出租家人｜陳家樂獲頒璀璨之星大獎　「只要用心就有獲獎的機會」

英皇電影《出租家人》由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演，許靖韻、石修、方力申、張建聲、劉美娟、楊千攸、艾妮主演。電影昨日（22/2）傳來好消息，《出租家人》獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），並於閉幕之夜盛大獻映，主辦單位同時宣布，陳家樂獲頒璀璨之星（Bright Star Award）大獎，屆時家樂將與導演劉偉恒專程飛到芝加哥接受榮譽，並順道與當地影迷作近距離交流！（3月14日上映）

《出租家人》由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡主演。（《出租家人》劇照）

亞洲躍動電影節將璀璨之星大獎頒予陳家樂，旨在表揚他近年於演藝事業的不斷進步及卓越表現，對於榮獲外地影展的認同，家樂笑言：「好開心、好榮幸，在事業上能夠得到大眾的肯定，對我來說是一支強心針，令我更有信心、更有動力去行這條演藝路！」陳家樂記得，上一次飛到外地參與影展，已經是八年前的《幸運是我》，他說：「今次以《出租家人》出席芝加哥影展，心情好興奮，芝加哥是我未去過的城市，希望到那邊見識一下，並與當地喜歡港產片的朋友多作交流。」

家樂笑言：「好開心、好榮幸，在事業上能夠得到大眾的肯定，對我來說是一支強心針。」（《出租家人》劇照）

近年家樂的演技備受讚賞，如在《金手指》的表現被形容為令人刮目相看，家樂謙稱：「多謝觀眾留意到我在《金手指》的演出，好開心可以跟這麼多位好戲之人合作，因為高手給了這個反應，然後我再回應，就像劍擊一人一招，不經意提升了自己的層次。」問到是否渴望得到演技方面的獎項嘉許，他坦言：「我相信只要用心，就有獲獎的機會，我不會強求，如果是個人的話，我覺得還有時間，是可以等待的，到六十歲都可以；但我想盡快的原因是，我希望家人能夠可以看到，讓他們知道我有努力、有用心！」