三大賀歲片齊向經典廣東歌致敬　羅文鄭伊健大戰「越南張學友」

2024年香港龍年的賀歲片，分別有陳詠燊執導的《飯戲攻心2》、袁劍偉執導的《盜月者》，以及麥啟光執導《臨時劫案》三部作品。有趣是三套電影不約而同都起用了一首經典廣東歌作為重點歌曲，以帶出電影主題，分別是鄭伊健的《Together》（1999）、羅文的《心裡有個謎》（1980）及張學友的《只想一生跟你走》（1993）。到底3位各自有咩原因採用呢？《香港01》便找來三位導演同大家細談。



電影最後會各散東西，但一首《Together》正好表達5人心仍在一起。（《飯戲攻心２》劇照）

《飯戲攻心2》陳詠燊︰鄭伊健是潮流Icon

陳詠燊執導的《飯戲攻心2》，結尾各人將四散時，選播了鄭伊健的《Together》，歌曲來自1999年的同名專輯，原來伊健都是導演鍾情的歌手及演員。陳詠燊︰「伊健的確是香港潮流文化中一個好重要Icon，寫劇本時亦剛巧有提起鄭伊健先生。到片尾需要選擇一首歌時，我想揀一首大家就咁拍住手，就可一齊唱嘅歌，這類Folk Song（鄉謠歌曲），香港其實不算多。」

陳詠燊希望歌曲帶出一份愛，就算不在身邊也一樣可以有愛。（陳詠燊facebook圖片）

揀了好一陣子，發現了伊健的《Together》好適合，而另一令陳詠燊拍板的原因是填詞人。陳詠燊︰「我好喜歡林振強先生寫的歌詞，他用好直接的字講出簡單的愛，例如《每天愛你多一些》、《愛是永恆》、《喜歡你是你》，不用特別的比喻或將事件複雜化，就能表達到那份愛，好直白。而歌詞講到送別一位朋友，但我哋永遠都好愛你，這份感受正正適合用在結尾這場戲上，所以便選用這首歌。」

鄭伊健的《Together》來自1999年的同名專輯。（網上圖片）

《盜月者》袁劍偉︰羅文歌聲令人心癢癢

大家入場睇《盜月者》播到片尾時，戲院響起了一段很Funky的音樂，係咪有種好新鮮但又好熟悉嘅感覺，原來係來自羅文於1980年推出的專輯《親情》內一首〈心裡有個謎〉。

四個人可說是各懷鬼胎，各自都有一個謎不讓團友知。（《盜月者》劇照）

原來不少觀眾都有問導演，點解用上一首較為久遠的歌曲，袁劍偉解釋首要原因是歌詞貼題︰「每個主角心中都會有個謎，好像故事還沒結束，而這一首歌曲又剛好承載了主角的心理狀態和命運。加上羅文前輩的歌聲，讓人有一種心癢癢的感覺，所以不只是歌詞讓人有謎樣感覺，音樂和唱腔更會讓我相信會為電影結局加分。」曾為伊健師父的羅文，今次都算隔空較量。

袁劍偉覺得羅文獨特的歌聲，令人有份心癢癢的感覺。（IG：@FEN_YUEN）

事實上，這首歌亦在導演成長階段時，留下一份憶記。「這首歌流行時間，剛好是我青少年階段，一首輕快又直接的情歌，讓我很容易代入，也因為歌曲的Funky style，跟一眾80年代的情歌很不一樣。」至於是否想借這機會，將羅文的歌曲介紹予新一代觀眾認識？袁劍偉︰「起初只覺得很適作為電影片尾曲，假如年輕觀眾喜歡，也是好事，也是一種共同回憶。」

當年羅文曾以極浮誇的孔雀造型，唱出《心裡有個謎》。（影片截圖）

麥啟光︰越南唱到郭富城發忟憎

來到《臨時劫案》，戲中有幕講架的士行到無氣，郭富城、林家棟、任賢齊三人要齊齊落車推，以表達就算架車死火，都堅持繼續上的心態，而對白中更講到梅藍天認定今次一定成功，勸二人跟他走到越南歎世界。

三位廢中，因為一宗劫案而被逼走在一起。(《臨時劫案》劇照)

創作時，導演就用上1993年的〈只想一生跟你走〉，是當年張學友推出專輯《我與你》第一首派台歌。不過較特別是，歌曲用上越南版本。麥啟光︰「郭富城個角色係識講粵語的越南人，而在這環境，無理由家棟同小齊仲夠膽開聲唱歌，所以帶頭唱的一定係郭富城，於是就找一首既有越南版及廣東版的歌曲，同埋『跟你走』一句都好適合呢個劇情。」

導演麥啟光（右二），曾經在一堆同時有粵語版及越南版的歌曲中，找出一首適合的歌曲給郭富城唱。（葉志明 攝）

《只想一生跟你走》改編自馬來西亞歌手巫啟賢的《不該讓你等太久》，所以在東南亞一帶都頗有名氣，而當時仲有越南歌手翻唱的版本，所以戲中就要郭富城唱出越南版。麥啟光︰「真係好難唱，你唔係越南人根本發唔到嗰啲音，唔單止係另一種語系嘅問題，係要用唔同肌肉系統發出聲音。拍攝同配音時，越南老師都有跟場，阿城直頭錄到發脾氣，唔係忟我哋，係忟自己點解讀嚟讀去都讀唔到粒音，好彩剩係錄副歌，唔係佢真係會同我哋講Sorry！」

1993年的〈只想一生跟你走〉，是當年張學友推出專輯《我與你》第一首派台歌。（網上圖片）