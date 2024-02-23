影后妮坦莉寶雯指電影明星光環不再　竟不悲觀睇到變非主流的好處

電影誕生過百年來，於世界上的地位不斷經歷改變，21世紀已度過接近四分一，電影的地位隨網絡、智能電話及多元影像產品的出現，面對前所未有的挑戰。奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）早前接受外媒訪問時，曾分享指目睹電影自去年編劇、演員罷工後開始衰退，電影演員、影星的地位與全球知名度亦大不如前。

奧斯卡影后妮妲莉寶雯近日接受外媒訪問，表示見證電影地位大不如前的實況。（Getty Images）

妮妲莉寶雯憑2011年作品《黑天鵝》榮封奧斯卡影后。（《黑天鵝》電影劇照）

據外媒報道，妮妲莉寶雯於訪問中坦言：「如果你問一個年紀只有我小孩這麼大的人電影演員明星是甚麼，相比那些Youtuber，他們可能一個都不認識。」直言在網絡媒體流行的年代，電影的影響力相對大減，荷里活明星的光環不再。然而妮妲莉寶雯並不悲觀看待電影地位大不如的實況，她看到電影的新機遇與好處，認為正當電影藝術不再是主流時，反而造就一種解放，騰出空間思考尋索自己真正感興趣的事物。

妮妲莉寶雯認為電影藝術不再成為主流，反而造就解放。（GettyImage）

妮妲莉寶雯續指：「我認為所有藝術形式不再大受歡迎時，便必須開始思考，我們到底為甚麼而創作？」現代創作門檻大大下降，每個人也能夠參與創作，因此會出現更多令人感到驚喜興奮的人才。按妮妲莉寶雯的觀點，電影藝術變成非主流，除了解除追逐流行的魔咒，更可能因為經過影人深切反思下，迎來復興與突破。