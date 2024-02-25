沙丘瀚戰︱入場必睇終極懶人包　拆解5大家族勢力7個關鍵槪念道具

2024年荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two），將於2月29日搶先在香港上映。電影由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Zendaya、Rebecca Ferguson、Josh Brolin及新加盟的奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Léa Seydoux等演員主演。

《沙丘瀚戰：第二章》由添麥菲查洛美主演，即將於2月29日在香港上映。（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

在入場觀映《沙丘瀚戰：第二章》前，為免被宏大的宇宙觀搞到一頭霧水，率先為大家準備懶人包，拆解5大星球族人勢力，重溫劇情7個關鍵詞、3位新登場角色帶來的重大影響及神秘角色的死而復生！

為免大家睇《沙丘瀚戰：第二章》睇到一頭霧水，以下率先為準備上集懶人包！（《沙丘瀚戰2》電影劇照）

劇情簡介

《沙丘瀚戰：第二章》劇情延續第一集，上集講述男主角保羅亞崔迪（Paul Atreides）隨父親亞崔迪公爵從原生星球遷移到沙漠星球厄拉科斯就任總督，一切卻原來是一場滅門陰謀！亞崔迪公爵被刺殺，哈肯能家族強攻下屠殺亞崔迪族人。於是保羅便攜同母親積西嘉夫人（Lady Jessica）逃亡到沙漠，展開尋找夢中女主角采寧（Chani）的旅程，最後遇上弗雷曼人並成為一員，學習沙漠的生存方式，並計劃向摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰。

保羅亞崔迪（添麥菲查洛美 飾）在家族被滅門後，帶母親積西嘉夫人逃亡到沙漠之中，尋求夢中的少女采寧。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

經常出現在保羅夢中的少女采寧，由Zendaya飾演。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

五大星球族人勢力

柯瑞諾王族

在《沙丘瀚戰》宇宙裡，掌管至高無上權力的帝皇為柯瑞諾家族的帕迪沙，他繼承金獅寶座成為沙德姆四世皇帝。Christopher Walken飾演的沙德姆皇帝並未於上集出場，但從哈肯能男爵口中得知，皇帝是一個小心眼的人，心眼小得充滿殺機！而調派亞崔迪公爵到沙漠星球厄拉科斯，再將亞崔迪家族滅門的陰謀，正正由皇帝所主使！

沙德姆四世皇帝在哈肯能男爵口中，是一位非常小心眼的皇帝，亞崔迪家族滅門背後亦是由他主使。（《沙丘瀚戰：第二章》電影角色海報）

貝尼潔瑟睿德姊妹團

貝尼潔瑟睿德姊妹團是沙德姆皇帝身邊的智囊團，擁有魅音的神奇力量與智慧，深得帝王的信任。保羅的母親積西嘉為貝尼潔瑟睿德姊妹團的成員之一，令保羅天生擁有多於公爵的血脈及繼承權，更打破姊妹團傳女不傳子的規定，透過「道」訓練兒子保羅，間接令保羅成為姊妹團針對的人物。

貝尼潔瑟睿德姊妹團是沙德姆皇帝身邊的智囊團，擁有魅音的神奇力量與智慧，深得帝王的信任。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

保羅的母親積西嘉為貝尼潔瑟睿德姊妹團的成員之一。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

亞崔迪家族

亞崔迪家族為既驍勇擅戰又忠心耿耿的家族，以亞崔迪公爵為首的家族深得民心。就算沙德姆皇帝突然要求亞崔迪家族全體遷移至厄拉科斯，公爵亦曾表示：「我們從不迴避責任的召喚，也不背棄任何信念。」欣然接受這項任命，與富可敵國、出名殘暴的哈肯能家族作對。

亞崔迪家族為既驍勇擅戰又忠心耿耿的家族，以亞崔迪公爵為首的家族深得民心。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

哈肯能家族

哈肯能家族為一個暴發戶家族，以殘暴、擅戰著稱，哈肯能男爵本身居於羯地主星，然而因為在厄拉科斯發現大量香料，於是瞬間變成暴發戶，甚至比沙德姆皇帝更富有。哈肯能家族亦有另一特色，所有家族成員皮膚慘白，而且沒有頭髮，穿着黑色盔甲時相當容易辨識。

哈肯能家族為一個暴發戶家族，以殘暴、擅戰著稱，因為在厄拉科斯發現大量香料，於是瞬間變成暴發戶，甚至比沙德姆皇帝更富有。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

哈肯能家族所有成員皮膚慘白，而且沒有頭髮，穿着黑色盔甲時相當容易辨識。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

弗雷曼人

弗雷曼人為厄拉科斯星球的原住民，比宇宙帝國所有統治者更早來到星球上定居，是一個沙漠遊牧民族。弗雷曼人非常傳統，以史帝加族長為首生活在沙漠的穴居中，有自己的語言與文化習俗，異星人難以理解，只知道他們戰鬥方式詭秘、非常勇悍！

弗雷曼人為厄拉科斯星球的原住民，是一個沙漠遊牧民族。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

重溫《沙丘瀚戰》關鍵詞

魅音（The Voice）

魅音為貝尼潔瑟睿德姊妹團的秘傳力量，透過獨特的音頻與回聲，令意志比自己薄弱的對象按自己指示而行，發揮魅音力量時大多為指令性質。《沙丘瀚戰》上集中，魅音僅對人類有作用，未知對沙蟲能否發揮一樣的作用。

魅音為貝尼潔瑟睿德姊妹團的秘傳力量，透過獨特的音頻與回聲，令意志比自己薄弱的對象按自己指示而行。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

香料

香料是《沙丘瀚戰》裡最重要的資源，在厄拉科斯沙漠裡蘊藏量極高，在空氣中呈燈紅色微粒。香料具有迷幻及麻醉成分，被弗雷曼人用作治療素材，香料亦是宇宙航行必備的材料，因此需求量極大且價錢極高，哈肯能家族亦因為開採與買賣香料而成為暴發戶。

香料是《沙丘瀚戰》裡最重要的資源，在厄拉科斯沙漠裡蘊藏量極高，在空氣中呈燈紅色微粒。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

沙丘戰鬥服

弗雷曼人發明的沙丘戰鬥服，能夠回收身體流失的水份，轉化成飲用水，是在沙漠裡生存必備的裝備，雖然戰鬥服造型貌似盔甲，但卻沒有太大保護作用，主要仍然靠波動盾提供額外的保護。

弗雷曼人發明的沙丘戰鬥服，能夠回收身體流失的水份，轉化成飲用水，是在沙漠裡生存必備的裝備。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

晶刃匕

弗雷曼人視自己祖傳的晶刃匕為聖物，不論場合均會隨身攜帶，能夠以晶刃匕戰鬥亦是一種無上光榮。晶刃匕非常鋒利尖銳，由沙蟲的長牙所製成，能夠輕易刺穿人體。上集劇情中，弗雷曼族長史帝加與少女采寧均佩戴有一把晶刃匕。

晶刃匕非常鋒利尖銳，由沙蟲的長牙所製成，能夠輕易刺穿人體。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

波動盾

波動盾為一個佩戴於手腕或手指上的保護罩，啟動後會在身上產生一層藍色的波動頻率，能夠擋住速度快的攻擊，然而一旦刀刃或子彈壓在盾上減速時，便會漸漸穿透過波動頻率，造成傷害或致命。

波動盾為一個佩戴於手腕（見圖）或手指上的保護罩，啟動後會在身上產生一層藍色的波動頻率。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

沙蟲

厄拉科斯沙漠裡最恐怖的殺手，在沙層中游走，身體能夠長達400米，而且對穩定的音頻非常靈敏，不論走路、跑步或開採香料的機械聲音，均會引沙蟲。沙蟲亦擁有吞噬一切的能力，小至幾個人、大至巨型香料開採車也能一口吞噬，非常危險。值得一提，保羅逃到沙漠後，曾經與沙蟲面對面，當時沙蟲頭部曝露沙面上、在保羅面前，但卻未有將他吞噬，只在喉間發出低沉的哮叫聲，然後便被弗雷曼人引開。

沙蟲是厄拉科斯沙漠裡最恐怖的殺手，在沙層中游走，身體能夠長達400米，而且對穩定的音頻非常靈敏。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

利桑阿拉黑

在《沙丘瀚戰》宇宙中，相傳會有一對母子成為救世主，在厄拉科斯星球中，保羅出現時被稱為利桑阿拉黑。連貝尼潔瑟睿德姊妹團也希望透過測試保羅的強大力量，而找出他是否預言之中所揀選的救世主。

利桑阿拉黑的意思為救世主，保羅被視為有機會成為預言之子的人選。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

三大新登場角色

伊魯蘭公主

科倫絲佩芝飾演的伊魯蘭公主為本集新登場人物，是帝皇沙德姆四世的女兒。保羅在上集劇情中，曾經在亞崔迪家族滅門後，提到沙德姆皇帝沒有兒子，以自己公爵的身份向公主提親，或者能夠繼承王位，為亞崔迪家族報滅門之仇。相信今集保羅將要在自己心愛的采寧與伊魯蘭公主之間，就愛情與家族使命進行殘忍的抉擇。

科倫絲佩芝飾演的伊魯蘭公主為本集新登場人物，是帝皇沙德姆四世的女兒。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

瑪戈夫人

由《007：生死有時》女主角Léa Seydoux飾演的瑪戈夫人，為貝尼潔瑟睿德姊妹團的成員，以純黑色打扮現身劇照，亦是姊妹團登場角色中，唯一的年輕女性，相信在宮廷之中，她將擁有左右大局的能力。

Léa Seydoux飾演的瑪戈夫人，為貝尼潔瑟睿德姊妹團的成員。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

菲德羅薩

《貓王》金像提名男星奧斯汀畢拿飾演的菲德羅薩，為哈肯能家族的成員，擁有慘白的皮膚與光頭。菲德羅薩是哈肯能男爵的另一位侄兒，相信相比上集出現的長侄，菲德羅薩的凶殘不下族兄之餘，會更具頭腦與計謀。

奧斯汀畢拿飾演的菲德羅薩，是哈肯能男爵的另一位侄兒。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

菲德羅薩與保羅之間，將會有一場決鬥。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

神秘角色死而復生

由《復仇者聯盟》系列Josh Brolin飾演的格尼哈萊，是亞崔迪家族的重要戰將。上集哈肯能家族與皇帝派遣的戰士進攻厄拉科斯時，格尼哈萊帶領亞崔迪衞隊反擊，可惜仍難敵大規模的進攻，葬身火海之中。然而從《沙丘瀚戰：第二章》劇照可見，格尼哈萊竟然再次出現，更身穿皇族戰士的白色盔甲現身，疑似死而復生，相信將會左右劇情戰局，或會與保羅在戰場上重聚。

Josh Brolin飾演的格尼哈萊，在上集葬身火海。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）