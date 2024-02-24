墮下的對證︱橫掃凱撒電影節六大獎 愛瑪史東奧斯卡影后又添勁敵
撰文：莫匡堯
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2024法國電影話題之作《墮下的對證》（Anatomy of a Fall），昨日（23日）於法國凱撒電影節橫掃多個大獎，在提名的10項大獎中獲得「最佳電影」「最佳導演」「最佳女主角」「最佳男配角」等六項，其中更以女主角Sandra Hüller奪得影后殊榮最為觸目！《墮下的對證》今年於香港上映，日前於收獲超過200萬港元本地票房，屬少數能夠叫好叫座歐洲文藝作品。
現年45歲的德國女演員Sandra Hüller，早前已憑《墮下的對證》入圍「第81屆金球獎」劇情片類別以及英國影視藝術文化學院電影獎（BAFTA）的最佳女主角，可惜分別敗於《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）女主角Lily Gladstone及《可憐的東西》（Poor Things）女主角愛瑪史東（Emma Stone）。
隨着2024年奧斯卡於3月10日舉行，已進入最後倒數階段，今屆再度封后呼聲極高的愛瑪史東，除了面對《花月殺手》Lily Gladstone的競爭外，現在更加入Sandra Hüller的夾擊，加上資深女演員Annette Bening，相信戰局將會進一步升溫！