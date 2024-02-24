犯罪都市｜馬東石滅罪鐵拳再出征　反差萌可愛公仔手機殻意外搶鏡

韓國超賣座警匪動作電影《犯罪都市》即將推出第四集續作，繼續由「神臂大叔」馬東石率領一眾同袍出征滅罪！馬東石日前攜同新作出席第74屆柏林電影節，並與一眾男演員踏上紅地氈，近年憑《屍殺列車》、Marvel超級英雄作品《永恆族》擴大全球知名度的馬東石，在紅地氈上相當受歡迎，更擺出招牌「鐵拳」動作，相當威武。

馬東石主演的韓國警匪動作電影《犯罪都市》系列，即將推出第四集續作。（《犯罪都市4》電影劇照）

馬東石於柏林電影節紅地氈上現身時，擺出招牌鐵拳姿勢。（視覺中國）

馬東石攜同《犯罪都市4》一眾男演員亮相柏林電影節。（視覺中國）

馬東石的銀幕硬漢形象紅到荷里活，但不少影迷亦知道馬東石私底下的面貌相當可愛，紛紛被他的反差萌所吸引。馬東石日前抵達柏林出席電影節後，於社交媒體分享一張相片，相片中馬東石坐在一家韓國餐廳之中，一臉認真地按電話，然而粉絲看到馬東石的智能電話保護殻後，卻忍不住感到驚訝！只見馬東石的手機殻竟然為Hello Kitty公仔，更是完整的Hello Kitty立體形狀，並非單為圖案！

馬東石竟然用Hello Kitty手機殻？！（馬東石ig圖片）

體型非常巨型壯碩的馬東石，握着Hello Kitty手機的畫面完美示範到他反差萌的一面，而身穿藍色空軍風褸的馬東石，亦與粉紅配白色的Hello Kitty形成極大對比。馬東石上載照片後，吸引大量影迷讚好，並笑言：「擁有保鏕的外型、Hello Kitty的內心！」「韓國電影圈最殘暴的人，用最殘暴的手機殻」，更有網民大開玩笑指：「Hello Kitty如果你是人質，請眨眼兩下！」看來馬東石的可愛一面，令粉絲相當受落。