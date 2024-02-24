3體︱每集成本超過1.5億冠絕Netflix　團隊透露一個條件開拍續季

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，將於3月21日正式啟播。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，他們在死前均聲稱物理學不存在，一眾死者均與一個名為「科學邊界」的組織有關。為了查明真相，一班主角進入一款虛擬實境遊戲，接觸其中一位自殺物理學家的母親葉文潔。主角們陸續了解三體的存在，並發現了三體的真相，人類的存亡岌岌可危。

Netflix版《3體》即將於3月21日啟播。（《3體》劇集劇照）

據外媒報道，由Netflix斥資製作的《3體》，為公司有史以來投資最高昂的作品之一，劇集每集製作成本高達2000萬美元（約港幣1億5600萬元），依照劇集首季八集計算，總成本高達1億6000萬美元（約港幣12億5100萬元）。Netflix的劇本內容主管接受外媒訪問時形容：「對於我來說，對於公司來說，這作品都是一個巨大的賭注！」

《3體》每集平均成本高達1億5600港元，簡直是美劇天價！（《3體》劇集劇照）

至於拍攝《3體》背後、對曾製作《權力遊戲》（Game of Thrones）的團隊而言，製作人David Benioff表示外界對作品期待度非常高，坦言：「肯定會有壓力！記得《權力遊戲》播出時，我整晚失眠了，非常擔心！當你第一次做一件大事時，會覺得緊張，然而當你做了好一段時間，外界會質疑我們的能力，變相也造成壓力。」

外界對《3體》的期待度非常高。（《3體》劇集劇照）

《3體》製作團隊透露第一季若廣受歡迎，將會推出續季。（《3體》劇集劇照）

據David Benioff透露，《3體》或許會推出更多季度，製作成本亦預算將會提高，令特技效果進一步提升：「因為這個系列真正燒錢之處，是後面數季的內容，亦改編是續作小說。」他期望第一季的成功，讓他們能夠開拍之後的幾季。