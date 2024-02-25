《穿著Prada的惡魔》17年後重聚　安妮夏菲維性感Deep V成焦點

影壇盛事《第30屆美國演員工會獎》（Screen Actors Guild Awards）美國時間24日在洛杉磯舉行，現場星光熠熠，當中焦點就落在經典電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的三位主角梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）及艾美莉賓特（Emily Blunt）相隔17年重聚，為一眾影迷帶來驚喜。

《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的三位主角梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）及艾美莉賓特（Emily Blunt）相隔17年重聚。（VCG）

安妮夏菲維超性感！（VCG）

《穿Prada的惡魔》已經上映17年，安妮夏菲維和艾美莉賓特已變成荷里活巨星，兩人與梅麗史翠普再度同框為頒獎典禮擔任嘉賓。三人在台上的互動亦令台下觀眾捧腹大笑，安妮夏菲維以梅麗史翠普在戲中的角色Miranda於電影中的經典台詞來打斷梅麗史翠普。

《穿Prada的惡魔》已經上映17年。（劇照）

安妮夏菲維仙氣盡現。（VCG）

另外，安妮夏菲維特別挑選了Atelier Versace 2015春夏高級訂藍色晚裝亮相，Deep V露肩的剪裁將安妮夏菲維的驕人上圍及迷人鎖骨表露無遺，而明亮的藍色顯得肌膚更加雪白，舉手投足都散發著性感的女人味。

安妮夏菲維霸氣得來又性感。（VCG）

至於艾美莉賓特，她則以一襲Louis Vuitton 訂製紅色禮服現身，貼身的剪裁完美包裹她的S型身材，開空的設計霸氣得來又性感，更帶點野性美，兩人的造型都成為全場焦點。