沙丘瀚戰2︱Zendaya慘變紙片人　遭三位女星側乳纖腰夾擊黯然失色

2024年荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two），將於2月29日搶先在香港獻映。電影由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、Zendaya、Rebecca Ferguson、Josh Brolin主演，加有新加盟的奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Léa Seydoux等演員，陣容比上集更華麗！

《沙丘瀚戰》系列男主演添麥菲查洛美，昨日現身電影第二集於紐約舉行的首映禮。（視覺中國）

添麥菲查洛美、Zendaya與Rebecca Ferguson等《沙丘瀚戰》上集班底，連同新加盟的奧斯汀畢拿、科倫絲佩芝、Anya Taylor-Joy及Léa Seydoux，一同出席首映。（視覺中國）

《沙丘瀚戰：第二章》昨日（25日）於紐約舉行首映禮，添麥菲查洛美為首的一眾演員均有出席，期間女主角Zendaya以一身白色鏤空露臍長裙出席，剪裁非常貼身，盡顯名模級別身型！然而一向身型較為單薄的Zendaya，穿搭貼身長裙後，令身型顯得更似「紙片人」，曝露身材接近零曲線的弱點，更與同場出席的三位新加盟演員形成強烈對比！

《沙丘瀚戰》系列女主角Zendaya，以一身白色鏤空長裙現身首映，盡顯名模級別身材。（視覺中國）

Zendaya的長裙剪裁非常貼身，令她身型比平時更似紙片人。（視覺中國）

新加盟《沙丘瀚戰》系列的演員科倫絲佩芝、Anya Taylor-Joy及Léa Seydoux均有盛裝出席首映禮。其中向來敢穿敢露的科倫絲佩芝，以一身灰色大露背長裙現身，除了大騷玉背更小露側乳，相當性感！配上銀色科幻片風格的眼妝，令她成功從一眾女演員之間突圍而出！

新加盟《沙丘瀚戰》系列的科倫絲佩芝，以一身灰色大露背長裙現身。（視覺中國）

一向敢穿敢露的科倫絲佩芝，又怎會沒有驚喜亮點？（視覺中國）

至於《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女主演Anya Taylor-Joy，則是新加盟的神秘角色，演出的角色一直未有公開、造型亦未明，令粉絲非常期待。昨日Anya Taylor-Joy則以一身黑金色雙層長裙現身，造成「立體」錯覺之餘，腰間緊纏下亦驚訝展示Fit爆「A4腰」，然而向來上圍相當有睇頭的Anya卻收起性感，以設計感極強的造型取勝！

Anya Taylor-Joy以立體錯覺設計的黑金色長裙現身《沙丘瀚戰：第二章》首映禮。（視覺中國）

Anya Taylor-Joy的超收腰造型，緊纏出驚人的「A4腰」！（視覺中國）

Anya Taylor-Joy亦在社交媒體上分享收起豐滿上圍，紥出「A4腰」的幕後花絮！（Anya Taylor-Joy IG圖片）

而《007：生死有時》（No Time To Die）女主角、同樣新加盟《沙丘瀚戰》的法國女演員Léa Seydoux，則以一身白色刺繡造型亮相。體態一向相當豐滿撩人的Léa Seydoux，雖然未有大騷身材，但長裙的貼身剪裁仍包不住身材立體感，與其餘兩位女演員夾擊Zendaya之下，令身為系列女主角的Zendaya失色不少。

《007：生死有時》女主演Léa Seydoux亦為新加盟《沙丘瀚戰：第二章》的其中一員。（視覺中國）