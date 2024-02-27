沙丘瀚戰2︱Zendaya慘變紙片人 遭三位女星側乳纖腰夾擊黯然失色
2024年荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two），將於2月29日搶先在香港獻映。電影由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、Zendaya、Rebecca Ferguson、Josh Brolin主演，加有新加盟的奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Léa Seydoux等演員，陣容比上集更華麗！
《沙丘瀚戰：第二章》昨日（25日）於紐約舉行首映禮，添麥菲查洛美為首的一眾演員均有出席，期間女主角Zendaya以一身白色鏤空露臍長裙出席，剪裁非常貼身，盡顯名模級別身型！然而一向身型較為單薄的Zendaya，穿搭貼身長裙後，令身型顯得更似「紙片人」，曝露身材接近零曲線的弱點，更與同場出席的三位新加盟演員形成強烈對比！
新加盟《沙丘瀚戰》系列的演員科倫絲佩芝、Anya Taylor-Joy及Léa Seydoux均有盛裝出席首映禮。其中向來敢穿敢露的科倫絲佩芝，以一身灰色大露背長裙現身，除了大騷玉背更小露側乳，相當性感！配上銀色科幻片風格的眼妝，令她成功從一眾女演員之間突圍而出！
至於《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女主演Anya Taylor-Joy，則是新加盟的神秘角色，演出的角色一直未有公開、造型亦未明，令粉絲非常期待。昨日Anya Taylor-Joy則以一身黑金色雙層長裙現身，造成「立體」錯覺之餘，腰間緊纏下亦驚訝展示Fit爆「A4腰」，然而向來上圍相當有睇頭的Anya卻收起性感，以設計感極強的造型取勝！
而《007：生死有時》（No Time To Die）女主角、同樣新加盟《沙丘瀚戰》的法國女演員Léa Seydoux，則以一身白色刺繡造型亮相。體態一向相當豐滿撩人的Léa Seydoux，雖然未有大騷身材，但長裙的貼身剪裁仍包不住身材立體感，與其餘兩位女演員夾擊Zendaya之下，令身為系列女主角的Zendaya失色不少。