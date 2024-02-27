財閥X刑警｜收視韓國創新高　安普賢為演好角色願捱「男人最痛」

由安普賢與朴智賢聯手主演的韓國犯罪喜劇《財閥X刑警》，於Disney+ 獨家熱播，播放至中段收視節節上升，升至11%破開播以來新高，更成為同時段韓劇收視之冠！劇集中，由安普賢飾演的富三代刑警陳利手開始慢慢得到由朴智賢飾演的組長李薔賢信任，並允許他一同於組內協助查案。現傳來好消息，大家固然開心，事實上安普賢為拍《財閥X刑警》時都有不少犠性！

安普賢接受訪問時，表示為拍《財閥X刑警》都犠性了頭髮。（影片截圖）

劇集播放至中段好評不絕，兩位主角與大家分享有關拍攝上的趣事。本來Man爆的安普賢分享為演繹文質彬彬的公子哥兒，不惜犠性自己的頭皮健康！作為一名富三代，有型有款是必然的，因此劇組為他設計出一個非常招積的髮型 — 「All Back + 兩條瀏海」，而每次為此髮型都必需使用差不多一整罐造型液來固定。安普賢為拍劇而放棄自己的頭皮與頭髮健康，小心「男人最痛」！

朴智賢為要顯得較硬朗，要增肌練大隻。（《財閥X刑警》劇照）

相反朴智賢亦有從髮型著手，為演活務實刑警形象，甘願狠心剪下秀髮，以短髮清新形象帶出幹練感，加上她還增重了大約6-7KG，一名充滿幹勁的刑警組長出現了！

安普賢的炫富破案手法，往往是戲中爆笑位。（《財閥X刑警》劇照）

劇集一大賣點為身為富三代的陳利手於查案時如何開外掛使用無限金錢。劇中陳利手試過在追捕犯人時因塞車而改為使用私人直昇機，更用直昇機直接撞到逃跑中的犯人車輛，誇張爆笑得來非常緊張刺激！另外，陳利手亦曾私下製作出24K純金手銬，打算在逮捕犯人時盡顯奢華感，可是卻反被犯人鎖上，烏龍百出。

劇集中段，開始提及安普賢劇中的身世，以及母親過世的秘密。（《財閥X刑警》劇照）

一直天真無邪的陳利手因無限金錢而毫無煩惱，可是劇情發展至中段開始逐漸揭露出他自身的秘密。自小母親已過身的他過著單親的生活，成長至今一直發著同一怪夢，夢見一幅畫有一名女子在水中被淹没的模樣。在一次查探關於「催眠殺人」的案件中，原來兇手與自身有關，更懷疑就是曾催眠自己有關母親過世秘密的人？究竟陳利手失去的記憶是？死去的母親的死因是？