史泰龍家庭真人騷串流啟播　搵真特種部隊孤島叢林教千金格鬥求生

美國真人騷節目《The Family Stallone》第二季節目剛於串流平台Paramount+播出，節目追踪史泰龍（Sylvester Stallone）、妻子Jennifer Flavin及他們三位千金Sistine、Sophia及Scarlet的家庭生活，採用美國盛行的名人富豪家庭真人騷模式拍攝。隨第二季播出，《The Family Stallone》不少精彩片段亦率先公開，包括作為戰爭電影英雄的史泰龍竟邀請美國特種部隊成員，對三位長居於紐約、邁亞密等城市的千金女兒進行自衞及求生訓練。

美國真人騷《The Family Stallone》由史泰龍攜同太太Jennifer Flavin、三位千金Sophia、Sistine與Scarlet拍攝。（Getty Images）

史泰龍與Jennifer Flavin的三位千金分別為27歲的Sophia是模特兒，曾為不少品牌代表拍攝廣告；25歲的Sistine除了是模特兒更成為演員；21歲的Scarlet雖然還在讀大學，但亦開始銀幕演出。史泰龍於節目中透露，三位女兒成長期間，每天早上也要做掌上壓、仰臥起坐及引體上升等訓練，然而仍然對獨居於其他城市的兩位女兒的安危感到擔心。

史泰龍的三位千金Sophia、Sistine與Scarlet均擁有星級顏值與火辣身材。（《The Family Stallone》官方IG圖片）

史泰龍的三位千金Sophia、Sistine與Scarlet均擁有星級顏值與火辣身材。（《The Family Stallone》官方IG圖片）

史泰龍在節目中帶兩位女兒到一個小島的叢林裡，邀請五六位美國特種部隊成員到現場，負責訓練長女Sophia與次女Sistine。史泰龍更表示：「他們是現實生活中的藍波（Rambo）！經歷過生死，是貨真價實的特種部隊！」但妹妹Sistine看到幾位教官時，第一印象竟然是：「咦！他們幾個也好似幾可愛！」令爸爸史泰龍當場看不下去。

史泰龍帶長女Sophia與次女Sistine接受美國特種部隊成員的訓練。（《The Family Stallone》節目IG影片截圖）

史泰龍介紹一眾特種部隊成員時，表示他們是現實中的藍波（Rambo）。（《The Family Stallone》節目IG影片截圖）

史泰龍的次女Sistine看見特種部隊成員的反應竟為「他們長得相當可愛呢！」令史泰龍馬上看不下去。（《The Family Stallone》節目IG影片截圖）

想不到史泰龍會請「真Rambo」教女兒格鬥技巧。（影片截圖）

幾位特種部隊成員分別示範不同的格鬥與求生技巧，Sophia與Sistine嘴裡都抱怨着在紐約生活用不着格鬥求生，Sistine問起甚麼時候能用格鬥技時，Sophia更開玩笑指：「妳每次第一次約會也用得着！」令兩姊妹當場大笑！經過一輪練習後，Sistine最後回憶訓練時表示：「我們在樹林裡逗留了六個小時，Sophia與我被那些人嚇壞了，因為他們真的是貨真價實的海豹部隊成員！」

特種部隊成員向史泰龍的兩位千金示範自衞格鬥技巧。（《The Family Stallone》節目IG影片截圖）