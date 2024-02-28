《BEEF》將開拍第二季　傳安妮夏菲維有望再與積佳蘭賀再演情侶

由A24和Netflix聯合製作的黑色喜劇《齮齕人生》（BEEF）播出後立即爆紅，獲得極高評價，主角Steven Yeun及Ali Wong更憑劇首次提名金球獎就奪得劇視帝后殊榮，獎項首度由亞裔演員包攬。早前有消息透露劇集將會開拍第二季，昨日（27日）有最新消息指，積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Charles Melton 與 Cailee Spaeny 有望成為最新一季的主角。

《齮齕人生》（BEEF）播出後立即爆紅，獲得極高評價。（Netflix）

創作人Lee Sung Jin於先前訪談中表示《齮齕人生》第二季或將以選集式打造，以不同的演員組合來探討全新主題故事。根據《Deadline》報道，第二季將鎖定兩對經常發生衝突且感情不佳的情侶作為主題，而目前鎖定男星Charles Melton與威尼斯影后Cailee Spaeny，還有曾在《愛情戀上癮 》（Love & Other Drugs）中飾演情侶的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）及安妮夏菲維（Anne Hathaway）。

有消息指安妮夏菲維有望與積佳蘭賀再演情侶。（IMDb）

有大批網民對於安妮夏菲維有望再與積佳蘭賀演情侶感興奮。（IMDb）

以上消息仍在協議階段，尚未獲得Netflix證實，而官方仍未宣布正式開拍第二季，不過消息傳出後，有大批劇迷及網民都表示非常興奮，並指安妮夏菲與積佳蘭賀必定能再次擦出火花。