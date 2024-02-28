填詞L｜ANSONBEAN認與張天穎拍拖　傻笑回應︰鍾意對方有團火

由黃綺琳執導，鍾雪瑩主演的電影《填詞L》，今日（28/2）舉行首映，有份參與演出，近日被網民捕獲拍拖的ANSONBEAN（陳毅燊）都有出席，在接受傳媒訪問時，亦大方承認與獨立歌手兼女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）拍拖，並公開自己喜歡對方的原因。



ANSONBEAN出席電影《填詞Ｌ》首映時，大方回應戀情。（陳順禎 攝）

ANSONBEAN近年都有不少電影演出，繼《臨時劫案》後就有《填詞Ｌ》。（陳順禎 攝）

早前，有網民拍到ANSONBEAN與Jaime一齊去中環嘉年華玩，二人舉止相當親密，當時男方就事件透過經理人回應說：「我們在了解中，希望大家畀啲空間。」

有網民拍到ANSONBEAN與Jaime一齊去中環嘉年華玩，二人舉止相當親密。（網上圖片）

今日ANSONBEAN就親自回應戀情：「我哋剛剛開始正在發展中，都希望大家畀啲空間我哋。我哋都係今年先開始，在網絡上會低調啲。（記：有冇諗過咁快公開？）我絕對冇諗過咁快公開，但被人影到因為我哋都冇刻意收埋，如果拍拖要收收埋埋都唔舒服啦！而家公開咗就⋯⋯係囉⋯⋯開心囉！」

ANSONBEAN笑指要公開講鍾意對方甚麼時，好尷尬。（陳順禎 攝）

被問到Jaime有咩地方吸引自己，ANSONBEAN立即表現尷尬：「要喺咁多人面前講呀⋯⋯佢好有才華好Cute啦，同埋見到佢Keep住做歌剪片，我係畀佢團火打動到。我係好易被周圍環境影響到嘅人，佢呢樣係感染到我。（記：有冇邊刻撻著？）冇話邊一刻撻著，係大家相處時好舒服，我哋嘅認識係因為有共同朋友。」

獨立歌手兼女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）。（Jaime@IG）

ANSONBEAN更透露媽媽都是睇報道先知自己拍拖，但都好接受。至於工作上有冇機會合作，ANSONBEAN就表示在認識前，已經有諗大家音樂上可以有咩合作，而家正忙緊今年推出專輯，合作的事情要稍後。至於Jaime隨後會在麥花臣開騷，ANSONBEAN強調一定會去，仲幫手宣傳︰「大家記得買飛。」