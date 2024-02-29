填詞L｜鍾雪瑩獲提名影后　「鼓勵緊所有做緊戇居事情嘅人」

由黃綺琳執導，鍾雪瑩主演的電影《填詞L》，今日（28/2）舉行首映禮，主角鍾雪瑩憑電影入圍《第四十二屆香港電影金像獎》最佳女主角，心情既興奮又緊張，但她覺得今次提名更是鼓勵一班做緊戇居事嘅人。



Sica答應會一齊去謝票。（陳順禎 攝）

電影即將上映，鍾雪瑩都準備好作馬拉松式謝票︰「3月3日都有，然後7號上映都會不斷去謝票。今次是導演自資開戲，都係件戇居嘅事，而主題拍廣東歌詞，得香港人明亦都係戇居嘅事，所以得到個提名（金像獎最佳女主角）係鼓勵緊所有做緊戇居事情嘅人。」

鍾雪瑩覺得《填詞L》獲金像獎提名，係鼓勵緊所有做緊戇居事情嘅人。（陳順禎 攝）

早前的優先場反應好好，但鍾雪瑩反開始替電影擔心去到其他地方上映會冇人明︰「因為去過其他地方，當地人未係睇得好明，唔知道廣東歌啱音唔啱音的問題，所以好睇香港人的反應。」

鍾雪瑩都準備好作馬拉松式謝票。（陳順禎 攝）

至於身邊的何洛瑤（Sica），早前仿傚日本人氣舞團Avantgardey叫《打雀英雄傳》，跳出六嬸三太公，就提議到時可以創作一首《填詞L》的謝票版本，搵埋麗英、阿冰一齊跳。本身都是歌手的Sica，早前都試過填一首歌詞︰「好鍾意呢種爽嘅感覺，將自己感受消化完填落去，好有feel。」鍾雪瑩更提醒大家，《填詞L》入面，有95%的演員都有填詞經驗，大家可以發掘這個彩蛋。