莉碧嘉費格遜曾被一線巨星片場羞辱　網民競猜湯告魯斯或是元兇？

荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）昨日（29日）搶先於香港上映並陸續在全球各地獻映，電影由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Zendaya及莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）等上集原班人馬主演，票房估算將會高開達1億7000萬美元（約港幣13億3000萬元），有望成為2024年首季之冠！



添麥菲查洛美與Rebecca Ferguson等《沙丘瀚戰》原班人馬繼續主演續作。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

Rebecca Ferguson作為《沙丘瀚戰》原班人馬，飾演的積西嘉夫人在續集角色更為關鍵。（視覺中國）

於《沙丘瀚戰：第二章》繼續飾演積西嘉夫人的女主角Rebecca Ferguson，日前接受外國網台訪問期間，自爆曾於劇組內被「一線巨星」職場欺凌羞辱，更令她在現場崩潰大喊！Rebecca在訪問裡未有披露該為巨星的身份，形容對方為一個「絕對白痴」，在拍攝該部作品期間，該位巨星曾於導演及幕後工作人員面前羞辱她，直斥：「妳好意思叫自己做一個演員？我要與這種人合作？」令Rebecca感到非常害怕。

Rebecca Ferguson近日於外國網台訪問裡自爆，曾被「一線巨星」職場欺凌，在劇組面前當眾羞辱她。（視覺中國）

Rebecca Ferguson更補充指由於這位巨星是幕前名單上的首席人物，所以自己沒有一個安全網、亦沒有人會為自己出頭，但Rebecca亦當場反抗，嘗試將該位巨星趕離現場，表示：「我寧願望着一個網球對戲，也不想再見到你！」然而由於該位巨星為主角，所以高層無法同意Rebecca的申訴，於是Rebecca改為要求望着巨星的「後尾枕」繼續自己的演出。

由於該位「一線巨星」為劇組幕前名單裡的首席演員，所以Rebecca Ferguson無法將對方趕離現場，最後望着對方的「後尾枕」完成演出了事。（視覺中國）

Rebecca Ferguson的受訪內容一出，令網民群起競猜這位「一線巨星」的身份，儘管Rebecca曾表示並非《職業特工隊》系列的湯告魯斯（Tom Cruise）或《大娛樂家》的曉治積曼（Hugh Jackman），網民仍將湯告魯斯、曉治積曼、《走音歌后》的曉格蘭特（Hugh Grant）與《安眠醫生》的伊雲麥葵格（Ewan McGregor）等演員一同競猜！

Rebecca Ferguson儘管已排除欺凌者為湯告魯斯，仍引發網民猜測。（視覺中國）

Rebecca Ferguson儘管已排除欺凌者為曉治積曼，仍引發網民猜測。（Getty Images）

網民亦競猜曉格蘭特有機會是職場欺凌Rebecca Ferguson的元兇。（視覺中國）

網民亦競猜伊雲麥葵格有機會是職場欺凌Rebecca Ferguson的元兇。（視覺中國）

至於曾與Rebecca Ferguson在《戰神：海格力斯》（Hercules）裡短暫合作的The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson），則在訪問曝光後立即出面力撐，表示：「很討厭看到這些事情發生，但樂見她為自己反抗！」更大讚Rebecca表示：「Rebecca是上天派來我們劇組、成為我的守護天使！我愛這位女士，我非常樂意找出究竟是誰做的事。」