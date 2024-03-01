《花花公子》女模大爆里安納度性癖好︰佢一定要戴住呢樣嘢做

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）出晒名是花花公子，鍾情25歲以下美女模特兒，女伴換完一個又一個，近日一名自稱於夜店被里安納度「點燈」的《花花公子》女模，向媒體大爆里安納度的性癖好，內容相當震撼！

現年22歲的Hieke Konings絕對是里安納度喜歡的類型。（雜誌封面）

這位名叫Hieke Konings的22歲女模，五官標緻身材姣好，絕對是里安納度喜歡的類型，她近日登上荷蘭版《花花公子》雜誌封面，大爆在洛杉磯一家私人夜店被里安納度睇中的過程：「係洛杉磯一間秘密私竇，要受邀先可以入去，我見佢著住黑色衛衣同黑色Cap帽坐咗喺度，我哋有眼神接觸。」她續表示，里安納度的經理人上前邀請她埋枱坐：「Leo想同你傾吓偈」。

里安納度與新女友Vittoria Ceretti打得火熱，女方早前被拍得在公眾地方揸男方屁股。（視覺中國）

Hieke Konings表示對里安納度興趣不大，認為對方「又怪又老」，二人坐埋一齊有接吻，她形容里安納度吻技一般：「Okay啦，但一定唔係我試過最好嘅」。她透露里安納度有邀請她回家共渡春宵但被拒絕：「佢表現得好驚訝，當然佢唔慣（被拒絕），當我話我認識佢唔夠深入，佢好有禮貌咁話：『我尊重你』，之後佢叫咗另一個女仔返屋企」。

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Hieke Konings續爆里安納度曾跟其姊妹曾發生關係，仲公開他的一些性癖，當中包括里安納度做愛時喜歡戴著耳機，因為他不喜歡聽到女方的叫聲，有人更指他交歡時用枕頭蒙住女方頭部，相當危險！