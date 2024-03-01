少林女足︱首輪海選兩萬人爭崩頭應徵　ELKIE莊錠欣：想做星女郎

香港喜劇巨匠周星馳去年於社交媒體公布，將會開拍電影《少林女足》，並為電影一眾「足球女將」進行海選招募！今日（1日）星爺團隊於台灣舉行第一站海選發布記者會，周星馳派出特別助理Chris及副導演伍文良從香港出發到台灣負責。據台媒報道，台灣站海選收到兩萬人「仆崩頭」應徵，而團隊將會選出10至20位年齡介乎18至28歲的女演員，選中率僅為0.1%。

周星馳去年宣布開拍《少林女足》並舉行海選招募女演員。（視覺中國）

星爺在IG公布開拍《少林女足》，仲公開招募年輕美女。（影片截圖）

韓國女團CLC的香港成員「周子瑜閨密」ELKIE莊錠欣，今日亦有現身記者會，除了在會上演唱《食神》、《喜劇之王》的主題曲外，更透露自己與姊姊均為星爺的影迷，亦已參與海選：「如果這次能海選成功，算是人生成就一件大事吧！」她亦表示自己最愛的星爺作品為《賭俠》，曾翻看過無數次，並透過記者隔空向星爺表示：「要肌肉、要體力都可以給！」

韓國女團CLC的香港成員ELKIE莊錠欣，亦有應徵成為《少林女足》的星女郎！（莊錠欣IG圖片）

ELKIE莊錠欣更於記者會上演唱《食神》、《喜劇之王》的主提曲！（莊錠欣IG圖片）

在《少林足球》中，女主角趙薇曾一度扮醜演出；《食神》中莫文蔚亦以「爆牙」的火雞姐造型現身，莊錠欣受台媒訪問時表示自己齙牙或露事業線上陣均可，也自爆兒時也是齙牙，立定決心表示：「想當星女郎！」

莊錠欣受台媒訪問時表示自己爆牙或露事業線上陣均可，也自爆兒時也是爆牙，立定心志表示：「想當星女郎！」（莊錠欣IG圖片）

據周星馳的特別助理Chris向台媒透露，除了台灣素人應徵外，台灣藝人亦有曾參演《小時代》的謝依霖等參與：「謝依霖很可愛，我們當時看到她參加內地的功夫綜藝，覺得很適合，但我們當然不一定就馬上選她。」至於入選準則，Chris則透露：「漂亮是挺重要的，但球隊中有各種個性和長相的球員，沒有太主要的標準，我們角色很多，不一定要怎樣，但會運動、會功夫當然會加分！」

謝依霖充滿喜劇細胞。（謝依霖微博圖片）