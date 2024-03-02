沙丘瀚戰2｜成開畫票房冠軍　盧鎮業梁雍婷扮沙丘造型撐場

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune︰Part Two）風潮席捲全港，於爛蕃茄爛番茄更拿下 95% 新鮮度，又一度登上 IMDb 史上最高評分電影，相比上集《沙丘瀚戰》的83%更高！香港開畫票房衝破170萬，更勝上集開畫票房之外，亦成為本週開畫票房第一名。截至昨日 (1/3) 票房超過380萬，更成為本年度最高開畫票房的荷里活電影！

《沙丘瀚戰：第二部》成為本年度最高開畫票房的荷里活電影！（《沙丘瀚戰：第二部》宣傳海報）

近日憑《年少日記》提名入圍最佳男主角的盧鎮業（小野），更cosplay戲中造型，率先在優先場觀看了IMAX版的《沙丘瀚戰：第二章》，看畢後小野表示：「畫面好震撼之外，保羅同反派菲德羅薩兩兄弟之間嘅交鋒好值得一看，一個係『救世主』，一個係家族繼承人，兩者各為其主，分別肩負唔同嘅負責，兩人一對一對打嘅場面都好刺激；其實Dune係一套愛情片，到底面對民族同兒女情可以點揀？」

盧鎮業（小野）︰「其實Dune係一套愛情片，到底面對民族同兒女情可以點揀？」（電影公司提供）

而與小野同屬紀理人公司，剛憑《白日之下》提名最佳女配角的梁雍婷（Rachel）3年看了《沙丘瀚戰》第一集，未有太大衝動入場睇續集，但小野極力推介入場後，她說：「今集真係好正，比上集更好睇，即使無睇上集都冇問題，可以當獨立電影入場觀看；今集幾個家族各自為咗一己之私搶奪『香料』而激發戰爭，造成好多弱勢嘅平民百姓受到牽連，四處逃難，甚至家破人亡，其實佢哋真係好無辜，佢哋要嘅只係簡簡單單，同親人朋友一齊開心平安渡過每一日，但就連原有嘅生活都俾人破壞埋。」