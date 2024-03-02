12怪盜︱首映謝票索價4000唔擔保見鏡仔　開賣18小時大滯銷更捱轟

撰文：莫匡堯
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首部雲集人氣男子組合MIRROR十二位成員主演的電影《12怪盜》，將於3月27日舉行盛大首映禮，電影自開拍以來備受一眾鏡粉期待，希望能夠一睹12子在銀幕上首度合作。日前香港音樂娛樂平台Katch推出《12怪盜》「首映謝票禮品包」換領計劃，於昨晚（1日）晚上6時開始，會員能夠以價值港幣3950元的會籍積分換領禮品包，並隨機抽出250位成為「見習怪盜」，有機會與12怪盜有觸手可及的互動體驗，並親手帶上怪盜們的真跡！

《12怪盜》為MIRROR全體成員首次合作參演的電影。（We12 IG圖片）
《12怪盜》推出「首映謝票禮品包」，於音樂平台憑價值港幣3980元的積分換購。（12怪盜IG圖片）

《12怪盜》限量「首映謝票禮品包」昨晚開始換領後，截至今日（2日）中午開賣18小時，1000個換購名額仍尚餘近900個名額，反應未如外界預期熾熱搶手。有指外界對1000個換購名額中，僅有250人能夠與鏡仔近距離接觸的四分一機率未感滿意；官方未有披露與鏡仔近距離接觸活動的詳情；禮品包囊括的首映場、謝票場日期與時間亦未明。

《12怪盜》首映謝票禮品包，包含首映及謝票戲飛，亦有機會抽到成為「見習怪盜」與12位鏡仔近距離接觸見面的機會。（12怪盜IG圖片）
《12怪盜》首映謝票禮品包開賣後，銷情未如理想。（12怪盜IG圖片）

換購活動於Katch官方社交媒體上公布後，有不少鏡粉留言表態，指未有活動內容便要「課金」高達4000元令人難以接受；亦有不少留言指禮品包索價過於高昂、價錢趕客；更有鏡粉大鬧：「真係當鏡粉係水魚」、「$4000傻的嗎？當鏡粉係提款機，間公司無良到一個點！」亦有留言者向鏡粉建議：「$4000我不如買四十張飛，起碼啲錢直入票房。」亦有網民留言表示：「奉勸大家理性消費，由佢賣唔晒啦，如果唔係佢哋繼續當鏡粉係水魚！」

有鏡粉於《12怪盜》苜映謝票禮品包活動主辦方社交媒體留言表示，不滿未清楚活動詳情便先索價4000元。（Katch IG截圖）
亦有鏡粉奉勸大家理性消費。（Katch IG截圖）
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