沙丘瀚戰2︱Léa Seydoux點止係邦女郎　曾全裸演女女床戲轟動影壇

2024年荷里活史詩科幻電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）日前正式在香港上映。電影除了由上集原班人馬添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）領軍主演外，一眾新加盟的演員如奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）、安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）等均非常搶鏡！其中《007：生死有時》（No Time To Die）女主角Léa Seydoux驚喜加盟，成為冷豔誘人的瑪戈夫人，雖然戲份比重不多、亦沒有大尺度戲份，但也成功從眾多女主角中突圍而出！

《007：生死有時》女主演Léa Seydoux亦為新加盟《沙丘瀚戰：第二章》的其中一員。（視覺中國）

Léa Seydoux飾演的瑪戈夫人，為貝尼潔瑟睿德姊妹團的成員。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

Léa Seydoux與奧斯汀畢拿的對手戲非常含蓄。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

Léa Seydoux於電影裡形象極為冷豔。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

現年28歲的法國女演員Léa Seydoux，近年最為人熟悉的作品莫過於《007：生死有時》，然而早在成為邦女郎前，Léa Seydoux已演出不少口碑極佳的作品，演出領域橫跨賣座的商業電影及較文藝向的作者電影。觀眾或許對她在《職業特工隊：鬼影約章》（Mission: Impossible – Ghost Protocol）中飾演的職業女殺手，以及韋斯安德遜（Wes Anderson）年前作品《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）的演出有所印象。

Léa Seydoux是現時最後一任邦女郎。（《007：生死有時》電影劇照）

Léa Seydoux一連主演兩部007電影，成為唯一重演同一位角色的邦女郎。（《007：鬼影帝國》電影劇照）

Léa Seydoux於《職業特工隊：鬼影約章》裡飾演職業女殺手。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Léa Seydoux從影以來不乏大尺度銀幕演出，其中以代表作《接近無限溫暖的藍》（Blue Is the Warmest Colour）的全裸演出尺度最大，當年她與另一位女主角Adele Exarchopoulos飾演一對女同性戀人，兩人合作上演寫實的全裸床戲轟動影壇，亦成為近年同志電影的經典作品。

Léa Seydoux於《接近無限溫暖的藍》與另一位女主角Adele Exarchopoulos飾演一對女同性戀人。（《接近無限溫暖的藍》電影劇照）

Léa Seydoux與Adele Exarchopoulos當年的大尺度床戲轟動影壇。（《接近無限溫暖的藍》電影截圖）

Léa Seydoux與Adele Exarchopoulos當年的大尺度床戲轟動影壇。（《接近無限溫暖的藍》電影截圖）

在《接近無限溫暖的藍》前後，Léa Seydoux亦不下一次在鏡頭前全裸演出，包括2008年法國電影《美麗的人兒》（La belle personne）、2010年法國電影《Roses a credit》、2021年的法國電影《Tromperie》及《法蘭西諸事週報》等。Léa Seydoux在銀幕上大方展現胴體，裸露而不色情、寫實而不渲染，如藝術品一樣展示女性高雅美感，為國際影壇鮮見、獨特的演出路線。

Léa Seydoux於2008年法國電影《美麗的人兒》開始裸露演出。（《美麗的人兒》電影截圖）

Léa Seydoux於2008年法國電影《美麗的人兒》開始裸露演出。（《美麗的人兒》電影截圖）