周處除三害｜Netflix上架登Top 1　王淨大尺度演出謝劇組窩心安排

由黃精甫執導，阮經天、王淨、袁富華主演的台灣電影《周處除三害》，於去年11月香港上映，電影獲提名金馬獎七大獎項，阮經天更有機會挑戰影帝，最終獲「最佳動作設計」一獎。雖然電影大獲好評，可惜在港上映時票房一般，反觀近日在Netflix上架再掀起熱討，由劇情、美學到女主角王淨的突破性演出，都為電影迎來第二次生命。



電影亦剛在內地上畫，票房已破億。（《周處除三害》劇照）

王淨與阮經天在戲中會有一段感情發展。（《周處除三害》劇照）

《周處除三害》講到通緝犯陳桂林（阮經天 飾）被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，造就自己成為當代英雄。

《周處除三害》上架首兩天，便登上第一位。（網頁截圖）

王淨與袁富華的關係神秘，背後似有一段苦衷。（《周處除三害》劇照）

電影有不少暴力場面，其中阮經天在宗教禮堂上大開殺戒，最為觀眾難忘，既大快人心，亦替甘無條件犧牲的信徒感到婉惜，場面非常震撼。

阮經天在宗教禮堂上大開殺戒一幕，最為震撼。（《周處除三害》影片截圖）

此外，女主角王淨在戲中扮演小美，在戲中與袁富華飾演的二號黑幫通緝犯「香港仔」，有著神秘關係。小美日間在髮廊工作，晚上則要「服侍」年紀相差甚遠的香港仔。事實上她並非心甘情願與香港仔發生關係，每每要被虐打才肯就範，但為何一直不肯走？背後原因在戲中會有解說。

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王淨為電影有大膽演出。（《周處除三害》劇照）

當王淨捱完袁富華掌摑之後，被迫為他進行口交。（《周處除三害》劇照）

為了表現出香港仔冷血殘酷的惡人印象，王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。第一場王淨雖然沒有裸露，但意識非常大膽，當她捱完袁富華掌摑之後，被迫為他進行口交。而另外兩場激情戲，王淨都甘為電影作裸露演出，其中一場正在沐浴時，被袁富華揭開浴簾，令她非常難堪。

王淨在戲中被袁富華綁起雙手，玩SM性虐，意識同樣大膽。（《周處除三害》影片截圖）

而另一場就被袁富華綁起雙手，玩SM性虐，意識同樣大膽。王淨表示這幾場戲是她從影以來最大尺度的演出，幸好對手是演戲經驗豐富的袁富華，令她入戲順利完成拍攝。

劇組安排尊重女性

早前王淨接受《香港01》訪問時，都有談到拍攝這場戲的細節，她感謝劇組的細心安排，除了基本的清場工作，拍完的檔案也作特別處理。王淨︰「很感謝劇組對女演員的尊重，安排男性的工作人員別在現場，現場就有Ben哥一個男的，大部分留下來的工作人員都是女生。還記得拍攝完的記憶卡，劇組就把記憶卡拿出來，隔天立即送到台北工作室，確保不會讓檔案有外流的可能，令我非常安心。」