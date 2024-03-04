亞洲電影大獎｜鈴木亮平與李英愛齊獲獎　新版《城市獵人》將上架

《第17屆亞洲電影大獎》將於3月10日，於西九文化區戲曲中心舉行，今年「卓越亞洲電影人大獎」將頒給兩位來自不同地區的亞洲演員，他們在各自的演藝事業上皆展示了出眾成就，努力不懈挑戰各種表演類型。繼早前公布其中一位獲奬人為韓國演員李英愛後，大會宣布另一位獲頒這項殊榮的電影人，為入行接近二十年，曾演出超過三十部電影作品的日本影視男神鈴木亮平。

鈴木亮平獲《第17屆亞洲電影大獎》頒發「卓越亞洲電影人大獎」。（電影節提供）

對於這次獲獎，鈴木亮平表示：「很感謝亞洲電影大獎頒發這個獎項給我，讓我深感榮幸，這將成為我往後在演藝事業方面發展的動力。我也很期待來港出席頒獎禮，與亞洲各地觀眾及電影人見面，深入交流。」

鈴木亮平十八歲時參與學生劇團演出，並在Actors’ Clinic Tokyo 修讀演技課程，矢志在演藝圈闖出一番成就。2007年，他參演電影《樁三十郎》首登大銀幕，兩年後即擔綱主演電影《再次搖擺 Swing Me Again》，並在2013年的瘋狂喜劇《變態超人》中作出演員生涯中的重大突破，以極其誇張的演繹技巧且近乎全裸的狀態下演出全片，赢盡掌聲。2022年，他憑《孤狼の血LEVEL２》中窮凶極惡的黑幫殺人狂角色，囊括包括日本電影學院獎在內五項電影大獎的最佳男配角殊榮。

鈴木亮平在2013年的瘋狂喜劇《變態超人》中作出演員生涯中的重大突破。（《變態超人》劇照）

去年鈴木亮平主演《TOKYO MER～流動急症室～》電影版及《愛很自私》兩部電影。《TOKYO MER～流動急症室～》成為票房大熱，而《愛很自私》則為他贏得四項日本電影獎的最佳男主角獎項，並獲得第16屆亞洲電影大獎最佳男主角提名，讓他攀上事業高峰。他在《愛很自私》裡飾演男同志角色，表演細膩入微，並曾公開支持同性婚姻及反對歧視性小眾，因而獲得日本LGBTQ+ 社群大力支持。

去年第16屆亞洲電影大獎，鈴木亮平憑《愛很自私》獲提名最佳男主角獎項。（《愛很自私》劇照）

鈴木亮平向來以其專業精神和投入的工作態度見稱，曾多次為配合角色而調整生活習慣，以至改變健碩的體態，與他合作過的一眾台前幕後人員均為此讚嘆不已，他的專業更帶動劇組及演員更加投入認真製作及演出。他去年在日本一項網上意見調查中，獲選為日本最佳三十代演員。他主演由1980年代同名經典漫畫改編的 Netflix 動作喜劇《城市獵人》，即將於今年四月上映，相信又會引起一番熱潮。

鈴木亮平向來以其專業精神和投入的工作態度見稱，曾多次為配合角色而調整生活習慣。（電影節提供）

第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮舉行在即，鈴木亮平已確認將出席頒獎禮並親自接受獎項。東京國際電影節主席安藤裕康先生表示：「鈴木亮平先生活躍於電影、舞台劇和電視等多個範疇，並獲得了極大的成就。我很欣賞他的演技，並對他留下了深刻印象，因為他能駕馭不同的角色，所以當他在海外獲得卓越亞洲電影人大獎時，我感到非常高興，這個獎項肯定了他的實力。我相信他會繼續裝備自己，令自己的演藝事業更上一層樓，往後在國際舞台上發光發亮。」

鈴木亮平表示在職業生涯中，塑造過各種各樣的角色。（電影節提供）

鈴木亮平對於獲得「卓越亞洲電影人獎」，並被認可對電影業的貢獻，認為是一項莫大的榮譽：「我視這為一種鼓勵，讓我更加努力工作。我期待很快可以與來自亞洲各地的優秀電影人合作，我一直熱衷於與來自日本以外地方的優秀人才合作，我目前正與來自亞洲其他地區的電影人籌備幾個合作的項目。」

改編自80年代漫畫的 《城市獵人》，即將於4月在Netflix上架。（《城市獵人》劇照）

他表示在職業生涯中，塑造過各種各樣的角色，其中在《孤狼之血LEVEL 2》要詮釋一個暴戾的反派，當中挖掘背景和合理化角色的過程非常有意義；而雖然《變態超人》是一部瘋狂喜劇，但他也從中學習到很多作為演員的基礎知識，這兩個角色都對他作為演員的成長產生特別深遠的影響。鈴木亮平認為演員要有對表演的熱誠，以及努力去實現對表演的熱誠，才能有出色的演出，他又建議懷有抱負的演員：「不要跟身邊的人比較，你要比較和超越的是你最喜歡的電影裡面的人物。全情投入到藝術和你的日常生活裡。」