幕府將軍︱向里祐香半裸演名妓上演真人AV　真面目超清純反差極大

迪士尼旗下串流平台Disney+原創日本史詩劇集《幕府將軍》（Shōgun）上週正式啟播，並推出首季十集劇情中的首兩集。《幕府將軍》以百年內戰後的日本為劇情背景，更由「荷里活銀幕武士」真田廣之、淺野忠信、歌手Cosmo Jarvis及澤井杏奈主演，陣容鼎盛而新鮮。除了一眾國際影壇知名的演員外，亦有不少日本演員參演劇集，包括33歲女星向里祐香（Yuka Kouri）飾演的名妓菊子，大尺度演出成功在首兩集搶鏡！

Disney+原創日本史詩劇集《幕府將軍》上週正式啟播。（《幕府將軍》劇集劇照）

33歲女星向里祐香飾演的名妓菊子，大尺度演出成功在首兩集搶鏡！（《幕府將軍》劇集劇照）

向里祐香此前主要參演日本影視作品，知名度限於日本國內。（《幕府將軍》劇集角色海報）

在《幕府將軍》裡飾演名妓菊子的向里祐香，在首兩集裡僅出現一幕，但已憑驚豔誘惑的一場床戲捕獲觀眾眼球！劇情中，菊子原本應邀服侍淺野忠信飾演的領主樫木藪重，然而自言「為歡愉而生」的菊子，為了極致官能誘惑，在領主面前與他的年輕武士部下上演床戲，透過領主凝視的提昇惑力，恍似古代版「真人AV」！向里祐香在《幕府將軍》內露點演出，為生涯首次在鏡頭前裸露。

向里祐香濃妝飾演名妓菊子。（《幕府將軍》劇集劇照）

向里祐香飾演的名妓菊子應邀服侍領主。（《幕府將軍》劇集截圖）

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33歲的向里祐香於2015年首次出道參演電視劇，漸漸於日本國內展開知名度，憑清純精緻五官深受宅男觀眾歡迎，平素的清秀形象與大尺度大膽演出反差極大！

向里祐香五官清純精緻。（經紀網頁圖片）

向里祐香五官清純精緻。（經紀網頁圖片）

向里祐香五官清純精緻。（經紀網頁圖片）

向里祐香五官清純精緻。（經紀網頁圖片）

向里祐香曾於去年秋季主演日劇《對講機響起的時候》，在第四集飾演戴眼鏡的清純女保安員惠美，劇情中惠美與男主角在大廈後樓上演親熱戲份，公然坐在梯級上張開雙腿、以大腿緊夾男主角頭部、讓男主角埋首服侍，意識極為大膽！