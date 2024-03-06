周處除三害︱阮經天新作內地票房大賣　明道竟收大量恭賀高呼求救

41歲金馬影帝阮經天去年主演的台灣犯罪動作電影《周處除三害》，近日於內地上映，票房成績不俗之餘造成話題，短短三日內便突破1億5000萬人民幣。阮經天自出道以來便被認為相貌與前輩明道相似，而《周處除三害》於內地爆紅，亦意外令明道收到不少祝賀，令明道非常無奈，在微博上向阮經天求助：「小天，怎麼辦？」

阮經天主演的《周處除三害》於內地上映後造成話題，票房成績亦相當不錯！（《周處除三害》電影劇照）

阮經天去年曾攜同王淨、袁富華出席新作《周處除三害》香港首映禮。（梁碧玲 攝）

《周處除三害》於內地上映極受歡迎，明道卻無奈收到不少恭賀。（明道微博圖片）

明道日前於微博發文，向阮經天「轉達」朋友大讚《周處除三害》的演出之餘，亦無奈地求救表示：「小天，他們最近都留言跟我說，我演的《周處除三害》很好看，我不知道怎麼跟他們講、怎樣跟他們解釋，那個其實是你演的，不是我演的，我們一起想個辦法好不好？」表示自己無奈地如何也解不開二人撞樣多年的問題：「你有辦法幫忙解釋一下嗎？」

明道多年來也被指與阮經天撞樣。（微博＠明道）

阮經天亦經常被誤認為明道。（阮經天IG圖片）

明道與阮經天過去先後因台灣偶像劇而爆紅，明道曾主演《王子變青蛙》；阮經天則曾主演《命中注定我愛你》，兩部劇集的女主角恰巧也是陳喬恩，男主角亦是走霸道總裁的路線，因此令觀眾「傻傻搞不清」，事隔多年仍不時誤認二人的作品。

明道曾主演台劇《王子變青蛙》，女主角為陳喬恩。（《王子變青蛙》劇集劇照）

阮經天曾主演台劇《命中注定我愛你》，女主角亦為陳喬恩。（《命中注定我愛你》劇集劇照）

有網民在明道的微博帖文發布後，留言表示：「小時候以為明道是阮經天的藝名！」「你們兩個都很帥！」「他們實在長得太像了！」亦有網民搞笑地提議：「你們甚麼時候合作一部電影？一定很有趣！」