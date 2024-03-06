奧斯卡2024︱宮崎駿談入圍感言　剃光標誌性鬍鬚連日本人都認唔出

日本動畫大師宮崎駿去年推出新作《蒼鷺與少年》，作為事隔10年後的新作，電影提名本屆奧斯卡金像獎「最佳動畫電影」獎，此前宮崎駿曾經憑《千與千尋》在2003年奪得該項大獎。宮崎駿導演日前與吉卜力工作室鈴木敏夫監製一同錄製奧斯卡入圍感言，期間竟以全新形象上鏡，剃光標誌性的花白鬍鬚、露出下巴部分面型，連日本人也感到驚訝，表示幾乎無法認出宮崎駿！

宮崎駿下巴的花白鬍鬚是他的形象標誌之一！（Getty Images）

奧斯斯官方Youtube頻道早前上載「最佳動畫電影」入圍者的感言影片，其中《蒼鷺與少年》的導演宮崎駿與監製鈴木敏夫一同分享。宮崎駿表示為這部作品能夠一路走到最後感到高興，曾認為這部作品可能永遠無法製作完成，更自嘲：「一直製作到最後，僅剩下身心俱疲的我！」更大開玩笑，表示能夠完成作品「因為我有錢」！

宮崎駿與鈴木敏夫分享《蒼鷺與少年》的入圍感想，其中剃光花白鬍鬚的宮崎駿意外成為焦點！（奧斯卡Youtube影片截圖）

宮崎駿保持一貫幽默，令老拍檔鈴木敏夫也大笑。（奧斯卡Youtube影片截圖）

宮崎駿的全新形象不僅震撼世界各地的影迷，更令日本人也感到震驚，談論熱度之高甚至登上日本新聞！據日媒報道，有不少日本網民為宮崎駿導演的新形象感到陌生，表示：「宮崎駿剃光鬍鬚真的太震撼了！」「宮崎駿如果沒有鬍鬚，根本認不出他是誰！」幾乎無法認出宮崎駿這位影響日本動畫數十年、改變無數人童年的一代動畫巨匠。