填詞L︱鍾雪瑩化身睇戲L拍戲院禮儀影片　與戴玉麒再度演釋感情線

新片《填詞L》由金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導，黃鐦監製，為《金都》後又一清新細膩之作，更是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，電影由鍾雪瑩主演，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤、潘宗孝、戴玉麒、陳書昕、吳家忻等聯合演出，早前晉身「烏甸尼遠東電影節」、「大阪亞洲電影節」及「香港亞洲電影節」，而電影更即將於本週四上映。

鍾雪瑩主演的《填詞L》為電影史上首部關於粵語歌詞的作品。（《填詞L》劇照）

電影搞作多多，繼早前包下戲院舉行「聖誕聯歡會」以及農曆新年前在旺角街頭親寫揮春，《填詞L》片中一眾演員包括金像獎兼金馬獎最佳女主角提名人鍾雪瑩、吳冰、鄧麗英、陳書昕 、ANSONBEAN、周𧘲君、戴玉麒及何求等再次聚首，眾人化身「睇戲L」拍攝黃綺琳導演及黃鐦導演執導的全新百老匯院線戲院禮儀影片。

鍾雪瑩、吳冰與麗英等《填詞L》演員，一同化身「睇戲L」拍攝戲院禮儀短片。（電影公司提供）

故事講述兩名電影迷鍾雪瑩及戴玉麒於戲院萍水相逢的故事，影片開出先有鍾雪瑩、吳冰、鄧麗英、陳書昕結伴到戲院欣賞電影，而戴玉麒則與ANSONBEAN及何求於戲院相聚，鍾雪瑩與戴玉麒冥冥之中經常前後腳到戲院，二人互不相認卻從未碰見，怎料卻於一段時間後，因為周𧘲君飾演的「講電話自私L」才正式互相認識，更一個爆谷兩份分，將《填詞L》戲中的「羅穎詩」及「宅聰」一段情，在另一個平行時空延續下去，實為《填詞L》上映前終極大型宣傳！

鍾雪瑩與戴玉麒冥冥之中經常前後腳到戲院，二人互不相認卻從未碰見。（電影公司提供）

《填詞L》戲中的「羅穎詩」及「宅聰」一段情，在另一個平行時空延續下去。（電影公司提供）

《填詞L》戲中的「羅穎詩」及「宅聰」一段情，在另一個平行時空延續下去。（電影公司提供）

《填詞L》戲中的「羅穎詩」及「宅聰」一段情，在另一個平行時空延續下去。（電影公司提供）

鍾雪瑩指：「一直都特別喜歡到戲院睇戲，好榮幸上年同吳冰一同成為香港亞洲電影節大使，感謝大會為我準備一張Pass，讓我可以好好利用這張pass到戲院不停睇戲。」而眾人協力演出的戲院禮儀影片，即日起於百老匯院線電影播放前登場。

鍾雪瑩與《填詞L》眾人協力演出的戲院禮儀影片，即日起於百老匯院線電影播放前登場。（電影公司提供）

而電影《填詞L》由導演黃綺琳真實故事改編，孖監製黃鐦斥資近300萬自資拍攝，以喜劇的包裝，卻不失尋找自我價值的個人風格。導演黃綺琳指：「我從小對廣東歌詞創作有濃厚的興趣，苦追填詞夢多年，最後把失敗的經歷寫成《我很想成為文盲填詞人》一書。因為編導首部劇情電影《金都》 ，令我再有機會再寫歌詞。《金都》的原創電影歌曲更令我以填詞人身份提名金馬獎及金像獎。想起自己曾經的熱血，我決定把這段令我念念不忘的追夢過程化為電影故事。廣東歌習慣先曲後詞，歌詞必須高度配合旋律地創作，難度遠高於其他不講究歌詞聲調的語言。如英日韓語。被旋律束縛限制的粵語歌詞看似妥協委屈，卻因不斷地的自我要求與鍛練成就頂尖的技法、超凡的能耐、優秀的作品。」而導演黃綺琳今年再度憑親自執筆《填詞魂》第二度角逐香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，呼應電影中填詞L的熱血與堅持一面，努力總會被人看見。

《填詞L》由導演黃綺琳真實故事改編，孖監製黃鐦斥資近300萬自資拍攝。（圖片來源：安樂電影）

《填詞L》囊括本屆香港電影金像獎三項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」、「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂」，早前更榮獲第60屆金馬獎頒獎典禮兩項提名，包括女主角鍾雪瑩提名「最佳女主角」及黃綺琳提名「最佳改編劇本」，更於香港亞洲電影節及台灣金馬影展滿載好評，故事講述「天生我材必有用」羅穎詩（鍾雪瑩 飾）誤信師長的讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人！好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能成功入行，做不成填詞人，反淪為填詞L。「只要有恆心，鐵柱磨成針」，填詞L揹著夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔！