韋家輝勉勵年輕同行要有火　「我同杜生拍戲時都話香港電影已死」

第30屆香港電影評論學會大獎今日（6日）舉行，評論學會本屆頒發「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男演員」及「最佳女演員」五項大獎，並頒發八部推薦電影，邀請「評論學會獎之最」、曾經七度獲得編劇獎及去年獲得導演獎的韋家輝擔任頒獎嘉賓。

第30屆電影評論學會大獎今日（6日）舉行，由「評論學會獎之最」韋家輝擔任頒獎嘉賓。（梁碧玲 攝）

擔任嘉賓的韋家輝在頒獎前，與典禮主持人進行對談，作為「評論學會之最」被問及電影創作人最重要的要素時，韋家輝分享心得表示：「最緊要一團火！要知道自己做緊一樣嘢係好有意義，呢個世界有咁多電影，點解我哋仲要拍，仲要咁辛苦去堅持？見到學會頒獎禮30周年，其實我同杜生（杜琪峯導演）嘅銀河映像差唔多呢個年紀。」

韋家輝為「評論學會之最」，曾七度奪得「最佳編劇」奬，亦是去年的「最佳導演」獎得主。（梁碧玲 攝）

韋家輝更憶述與杜琪峯合組銀河映像時的初衷：「記得最初成立嘅時候，我哋係決定拍我哋自己鍾意嘅電影，但呢條路其實好難行。頭先睇到場刊，原來我同杜生加埋已經攞過十幾個獎，係好大意義。我哋拍嘅電影難以想像，票房有時都難以想像！但咁難行嘅路，獎項係一個肯定同支持！」

杜琪峯今日亦為電影評論學會大獎座上客。（梁碧玲 攝）

今年適逢電影評論學會大獎30周年，韋家輝亦表示與杜琪峯成立的銀河映像年歲相若。（梁碧玲 攝）

談到在電影路逆流而上，韋家輝分享能夠一路克服過來的原因：「我諗係一個使命感，到而家同杜生拍戲好重要一樣嘢，就係『有冇嘢想講』？想講嘅嘢係咪對世界有益？呢樣好緊要，但亦知道好難堅持，因為好多嘢mon住你。以前有一班兄弟手足同你一齊拍一齊努力，而家多咗信仰，每當遇到困難我會祈禱，向神請教。」近年成為基督徒的韋家輝，在拍電影的信念以外，亦有信仰的支持。

韋家輝提到近年有信仰後會向神請教，而在銀河映像中，除了有老拍檔杜琪峯，亦有游乃海、朱淑儀等長年戰友。（梁碧玲 攝）

最後韋家輝不忘勉勵台下的祝紫嫣、簡君晋及卓亦謙等一眾新生代電影創作人：「香港電影確實遇到一個好麻煩嘅時候，但唔緊要，由我同杜生一齊拍戲開始，嗰時已經話香港電影已死，話難行難行，但到今日仲有路行。」至於香港電影的出路，韋家輝亦希望電影更夠更廣闊無限：「希望香港電影戲路唔縮到咁窄，世界觀要大，唔好單單只睇香港市場，或者要了解而家世代，觀眾想睇啲咩。因為人嘅壽命好短，電影壽命好長，電影留下來唔止對呢代人，一部電影可以一直存在，所以視野要闊啲。」

第30屆評論學會獎亦有不少香港電影新銳創作人出席，包括憑自編自導自演作品《但願人長久》奪得「最佳編劇獎」的祝紫嫣導演。（梁碧玲 攝）

第30屆評論學會獎亦有不少香港電影新銳創作人出席，包括八部推薦電影之一《白日之下》的導演簡君晋。（梁碧玲 攝）