出租家人｜陳家樂做準爸爸順其自然　呼籲大家叫連詩雅食多啲嘢

英皇電影《出租家人》，由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演，昨晚（6/3）舉行首映禮。剛在元宵節報喜做準爸爸的陳家樂，首度跟傳媒見面，並表示沒有刻意迎合生龍B，一切順其自然。



周家怡與陳家樂出席主演的電影《出租家人》首映，一同接受訪問。（陳順禎 攝）

陳家樂接受傳媒訪問時，表示跟太太連詩雅一直沒有刻意計劃生育，一切順其自然。「由拍拖到結婚都冇太多二人世界的機會，所以都跟太太講，唔好刻意去追求，唔想畀壓力佢同自己，所以我們冇去預防，亦冇刻意去做咩準備，一切順其自然，如果係個天畀我哋咪開心囉！而家真係多謝上天給予我們機會。」

作為準爸爸，首要目標係想太太食多啲嘢，畀多啲營養個BB。（陳順禎 攝）

至於有冇因為是龍B特別開心，陳家樂就冇特別為此而興奮︰「總之有BB就開心，仔女都冇所謂，個天畀我就開心。（記︰係咪都想追多個？）如果真係咁快再有一個……唉，我唔知呀，冇諗咁遠，隨緣啦。」

周家怡大讚前輩恬妞姐演技好勁，其中一幕更搞喊自己。（陳順禎 攝）

自公布有喜後，連詩雅都有繼續開工，只是做老公的就有多加叮囑︰「經理人都好照顧佢，會揀一啲冇咁辛苦嘅工作。我自己最擔心係登台，因為登台要著高踭鞋，又驚會跣倒。不過我講唔掂數，早幾日見佢上電視台節目唱歌，都有著高踭鞋，但有矮少少。」

曾志偉跟楊受成博士在台上握手。（陳順禎 攝）

比起高踭鞋，呢位準爸爸更想太太做的是食多啲嘢︰「佢本身都唔食得多嘢，食量細，我而家都成隻烏蠅咁，成日煩住佢要佢食多啲，不停講你唔食肚嗰個都食，佢都聽話咗，但我覺得未夠，所以大家有機會見到佢時都幫手叫佢食多啲嘢。」