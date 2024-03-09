填詞L專訪｜鍾雪瑩吳冰開心做喜歡的事　「唔敢話追夢，太用力」

電影《填詞L》由導演黃綺琳執導，將自己當年想晉身成為填詞人的跌撞故事，而戲中女主角羅穎詩，就交由鍾雪瑩演出，而身邊陪自己發夢的好友，就由吳冰飾演。2019年一部電視劇《教束》，鍾雪瑩有份演出教學助理一角，由於劇中有「小薯茄」的程仁富參與，令不少人順理成章以為這位教學助理都是「小薯茄」藝人吳冰，從而將二人拉上關係，又配上似樣、似兩姊妹等相關詞，亦間接令二人真的成為好友。不過原來這只是相交的第一次，另一次是發生在《媽媽的神奇小子》試鏡上。



初出道時，鍾雪瑩吳冰一直被指似樣。（梁碧玲 攝）

在《媽媽的神奇小子》中，鍾雪瑩要飾演張繼聰個妺，有輕度智力問題，是戲中梁仲恆的暗戀對象。原來這個角色當年吳冰都有去試鏡。吳冰︰「我成日都有得試鏡，成日都失望而回，不過試《媽媽的神奇小子》時都有十五十六，因為個角色需要我增肥，不過我都有盡全力去試鏡，最終落選都有唔開心。」

鍾雪瑩在戲中的造型。（《媽媽的神奇小子》劇照）

鍾雪瑩︰「當年未認識佢，直至大家成日話我哋似樣，先正式經程仁富認識，仲做埋朋友，亦因為所有人都話我哋似樣，從而接咗啲戲同廣告，都係好事。」

當年已有人在網上討論鍾雪瑩吳冰有幾似樣。（網上截圖）

歌唱比賽成陰影

二人在《填詞L》中飾演死黨，仲一齊參加「敬師日」的才藝表演，是校內的風頭躉。現實中，吳冰在校內都是收收埋埋。「我唔算活躍份子，雖然一直都想參加歌唱比賽，要去到中六最後一年先的起心肝參加，當然係輸咗。」當年的參賽歌是《從不喜歡孤單一個》，雖然一起參賽的拍檔沒有朱主席般的震懾歌藝，但都破格地是跟另一個女同學反串合唱。「之後有段時間對呢首歌有陰影，好耐先再唱番。」

至於鍾雪就自稱以為自己好熱愛表演，於是積極參加歌唱比賽，當時揀的是蕭亞軒歌曲︰「結果失敗而回，隨後仲不時被老師提起，令我意會到以後要謹慎地去參加比賽。」

二人都自覺跟戲中的追夢程度來看，自己都算不上叫追夢。（梁碧玲 攝）

「唔敢講自己在追夢」

看畢《填詞L》，會佩服導演黃綺琳當年追夢的堅持，不過現實中成為填詞人的鍾雪瑩，對於這份堅持有另一解讀。「好聽叫堅持，但其實是頑固，不怕撞板，一味向前衝。我當年都不會向住一個目標死衝，有得兜圈都不緊要，達到目標就是。回頭看，這過程都可以叫追夢，但如果回到十年前的自己，都唔敢講自己係追夢，太核突，太用力，受不起。」

二人在戲中是追夢的夥伴，但都有為現實生活中途離場。（《填詞L》劇照）

早前鍾雪瑩、吳冰與麗英等《填詞L》演員，一同化身「睇戲L」拍攝戲院禮儀短片。（電影公司提供）

吳冰都同樣不敢稱自己為追夢︰「我冇特別追夢，只是一直做自己喜愛的事，發覺自己鍾意演戲，會不介意任何演戲機會，拍劇、MV、網絡短片，任何平台都是做自己喜歡的事就夠。」要回溯演戲的源頭，是中六時負責班內的畢業影片，剪片的過程令她沉醉起來，去到後來修讀知專設計學院的畢業作品，做埋自己的演員，便知自己是愛上了，然後遇到小薯茄便開始演戲生涯。

（梁碧玲 攝）

（梁碧玲 攝）

至於鍾雪瑩的填詞工作，來得更意想不到。今天她會以鍾雪為筆名創作，又會視填詞為生活一部分，但在讀中學時，原來最討厭的就是作文。「作文成日要求以一個格式去作文，議論文、抒情文等，次次都不及格，從而認定自己唔鍾意寫作。直至去到大學，知道有個填詞班，當年都不是因為喜歡而報讀，而是因為貪圖唔使點讀書就可以Pass，所以全校好多人報，每年收20個人要爭。」

憑《填詞L》提名金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩，去年與團隊一同出席，並擺出「L」字手勢，為電影打戲。（金馬獎直播截圖）

鍾雪就是那二十分之一，還有機會上周耀輝老師的課，起初都是要求學生寫作交功課，但他的評分標準就叫她覺得耳目一新。「他的功課完全冇規範，而他的評分標準是我的作品係咪好『人』，係咪抒發自己的情緒。從而覺得寫歌詞原來咁有趣，開始搵不同Demo去寫，又逼身邊同學仔作曲畀我填，久而久之成為生活一部分，並鍛鍊身邊同學成為歌手，其中一個就是陳凱竣Jace。」相比起《填詞L》的經歷，可謂順風順水，相信亦是最令羅穎詩（戲中角色）最羨慕鍾雪瑩的地方。