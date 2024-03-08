鳥山明去世｜周潤發演《龍珠》龜仙人　內容大改遭粉絲唾棄

著名動畫《龍珠》、《IQ 博士》的作者鳥山明（Akira Toriyama），今日（8/3）驚傳離世。日本傳媒報道指，鳥山明在3月1日因為急性硬膜下血腫逝世，享年68歲。鳥山明一生創作過不少經典作品，其中《龍珠》系列更被荷里活睇中，拍成真人版，更由香港人熟悉的周潤發飾演龜仙人一角，可惜由於內容對原著改動太多，加上特技效果強差人意，一直飽受劣評。



鳥山明於1978年，投稿《週刊少年JUMP》，展開其畫作事業。（網上圖片）

《龍珠》、《IQ 博士》作者鳥山明驚傳離世消息。（網上圖片）

鳥山明創作的人氣漫畫有《龍珠》、《IQ博士》等，其中《龍珠》就曾於2009年改編成真人電影《七龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution），由 20 世紀霍士製作及發行，當時更找來周潤發飾演悟空的師父龜仙人，成為熱話。

《龍珠》系列是90年代的人氣漫畫。（《龍珠》動畫截圖）

《七龍珠：全新進化》為《龍珠》的真人版電影。（《七龍珠：全新進化》劇照）

奈何電影上畫後，因大幅修改原著內容，被一眾粉絲唾棄，而且口評頗差，翻查至今在 Rotten Tomatoes 爛番茄新鮮度上，只有14%，而觀眾對其好評率更只有 20%。另一影音評論網站 IMDb的分數，亦只能在10分滿分下，取下2.5分，整體而言相當慘烈。堪稱是史上最失敗的真人電影，而有報導指，當時編劇Ben Ramsey，曾在7年後的 2016 年，向《龍珠》原著粉絲致歉。

原著的龜仙人為好色之徒，但功夫了得。（《龍珠》動畫截圖）

周潤發飾演的版本就遭大幅修改。（《七龍珠：全新進化》劇照）

而上月去世的河國榮，其實都有參與《七龍珠：全新進化》的拍攝，因為2008年，他獲周潤發邀請，跟他到墨西哥拍攝電影該片，擔任私人英語導師。而在閒談間，發哥得知他原來都喜歡唱歌，於是鼓勵他要繼續追夢，更因而燃起他的歌手夢。直到2018年5月，河國榮終於成功在九展舉行首個個人音樂會，而在記招當日，他便重提獲發哥鼓勵一事，並希望屆時發哥可以前來欣賞音樂會。他又說自己沒有和合作拍戲的明星合照的習慣，所以當年在墨西哥都未有跟發哥影過相，反而太太就有合照。

河國榮有跟周潤發到墨西哥拍攝電影《龍珠》，並擔任他的英文導師。（《龍珠》劇照）