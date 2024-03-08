游學修被指隔空罵Kayan9896　陳苡臻Jessica：唔知佢講邊個

《第四十八香港國際電影節》今日（8/3）舉行記者會，陳苡臻（Jessica）第一次主演的電影《敗走麥城》將會在電影節舉行首映，全片在加拿大拍攝，亦有不少英語及普通話對白，絕對是考驗語言能力。



Jessica首次當女主角，關於演技方面就未有向男友游學修請教。（梁碧玲 攝）

作為第一次做女主角，陳苡臻自言未有請教男朋友游學修：「我任何演出都不會問佢，我想用自己方式演出，問完怕會有對方影子，所以自己想試咗先。」對於首次演出，Jessica都開心沒有太多Ng：「我有個花名叫『One Taker』，取名自溫碧霞姐姐，拍試當真時好多時都一Take過。」

游學修被指隔空罵Kayan9896。（葉志明攝）

談到試當真，最近因為試當真官方帳號已冇再追蹤Kayan9896的社交平台，傳出當事人已離開試當真，問到Jessica可知道真有此事時，她答道：「我又真係唔係好清楚，因為私底下都冇過問工作事，關於呢方面可能要問番公司回應，由佢哋交代比較好。」

游學修於活動上接受訪問。

Jessica表示未知Kayan9896的去留問題。（梁碧玲 攝）

至於早前游學修有個帖文疑似隔空斥罵對方，Jessica都指有留意到：「我都唔知佢講邊個，佢成日喺網上發表偉論。（記：有冇八卦佢講緊邊個，會唔會係講你？）如果係我都幾搞笑幾特別，我要問下佢。」

提及同公司的Kayan9896與Locker各自有新戀情，Jessica都有祝福Kayan9886，至於Locker就不敢肯定，私下都冇傾過，自己都不認識Marf，有機會都想認識下。