鳥山明曾與周星馳互助宣傳　《唐伯虎》致敬《龍珠》星爺有不滿？

人氣動畫《龍珠》、《IQ 博士》的作者鳥山明（Akira Toriyama），昨日（8/3）驚傳離世，消息震驚全球。鳥山明的作品影響世界每一角落，電影界中亦有不少創作人受他啟發，當中包括星爺周星馳。雖然二人未曾會面，但一直惺惺相惜，仲會互相協助宣傳，而星爺在拍攝《唐伯虎點秋香》（1993）時，亦加插「龜波氣功」作致敬，雖然該片至今仍是經典，但星爺就對當中一點極不滿意，甚至話係唔順眼嘅地方。



周星馳在其官方IG亦出Story為鳥山明悼念。（網頁截圖）

鳥山明的《龍珠》主角悟空正是啟發自《西遊記》，而星爺找他親繪日版海報，就將１《西遊‧降魔篇》中原本暴戾的設定，變得親切得多。（《西遊‧降魔篇》劇照）

昨日傳出鳥山明先生逝世的消息後，周星馳在其官方IG亦出Story悼念，而他選用的是當時《西遊‧降魔篇》（2013）在日本上畫時，邀請鳥山明親繪的孫悟空海報，而且對方更為電影點評，說是「銀河系最有趣！！」相當支持。

星爺到日本宣傳《功夫》上畫時，亦幫手拍攝《龍珠》在AINMAX播映的宣傳片，仲做埋龜波氣功手勢。（影片截圖）

其實星爺於《功夫》（2014）在日本上畫時，都有拍攝一條宣傳片，為《龍珠》動畫在AINMAX頻道播出作宣傳。劇組不單找人扮演悟空，更與周星馳過招，仲做出絕招「龜波氣功」，非常有誠意。

《龍珠》漫畫在90年代開始風靡全球，1993年周星馳正在拍攝《唐伯虎點秋香》時，亦特別加入該元素。該片在推出日版DVD的製作特輯中，就請來星爺重提創作過程︰「由於故事設定在古代，有個空間畀你諗到冇雷公咁遠，好離譜好誇張嘅武功，龜波氣功都有，當然靈感是嚟自日本漫畫《龍珠》。」

星爺在戲中使出龜波氣功點出秋香。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

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雖然最終作品都算滿意，不過星爺就覺得去到尾段有點失控，太誇張，一味誇張誇張，做唔到適可而止。而更令他睇唔順眼，就係自己當時個身形。周星馳︰「我覺得我當時太肥，基本上係可以做王晶替身咁上下，其中一樣非常唔順眼嘅地方。」

隨後在訪問中提及，自己對《唐伯虎點秋香》最不滿的地方，就是當時自己太肥。（影片截圖）