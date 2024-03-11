奧斯卡2024︱基斯杜化路蘭終獲最佳導演　妻子任監製成最強後盾

荷里活年度影壇盛事《第96屆奧斯卡金像獎》於今日（11日）舉行，一共頒發23項大獎，其中焦點大獎「最佳電影獎」，千呼萬喚下由鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑《奧本海默》（Oppenheimer）奪得！路蘭第二度提名「最佳導演」下首次得獎，亦是路蘭自《凶心人》（Memento）首度提名奧斯卡以來首次以個人名義得獎！《奧本海默》作為去年大熱作品，路蘭亦先後獲得「英國影視藝術文化學院電影獎」（BAFTA）、「第81屆金球獎」及「美國評論家選擇獎」的「最佳導演」殊榮！



基斯杜化路蘭憑《奧本海默》首度榮獲奧斯卡「最佳導演」獎。（奧斯卡直播截圖）

Nolan太太Emma Thomas，以監製身份上台領取「最佳電影」。（奧斯卡直播截圖）

現年53歲的基斯杜化路蘭生於英國倫敦，自小對電影產生濃厚興趣，然而大學時未有修讀電影，反而於倫敦大學修讀英國文學系，曾表示有助加深閱讀及創作文字與劇本的深度基礎。路蘭從倫敦大學畢業後，1998年在「沒有成本」下借來16米釐黑白菲林與朋友在街上拍攝首部電影《玩跟蹤反跟蹤》（Following），一時驚豔英國影壇。及後第二部作品《凶心人》（Memento）便登上國際舞台，首次提名奧斯卡「最佳原創劇本」獎；第三部作品《白夜追兇》（Insomnia）便走出獨立電影製作，轉型與主流製片廠合作。

基斯杜化路蘭自小對電影具有濃厚興趣，但大學時未有修讀電影，反而修讀英國文學系。（Getty Images）

基斯杜化路蘭首部作品《玩跟蹤反跟蹤》號稱「零成本」拍攝，當年驚豔英國影壇。（《玩跟蹤反跟蹤》電影海報）

對觀眾而言，基斯杜化路蘭於2005至2012年迎來首個生涯巔峰，拍攝《蝙蝠俠》（The Dark Knight）三部曲被認為是《蝙蝠俠》漫畫電影的最佳作品，《蝙蝠俠：黑夜之神》與《蝙蝠俠：夜神起義》更分別在全球斬獲超過10億美元（約港幣78億元）票房，至今仍為路蘭生涯中票房成績最佳的兩部作品。同期拍攝的名著改編《死亡魔法》（The Prestige）及全球賣座的《潛行凶間》（Inception），兩部科幻作品亦令他名利雙收，《潛行凶間》更令他再度入圍奧斯卡「最佳原創劇本」獎及提名「最佳電影」獎。

基斯杜化路蘭執導作《蝙蝠俠：黑夜之神》與《蝙蝠俠：夜神起義》至今仍為路蘭生涯中票房成績最佳的兩部作品。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

《潛行凶間》令基斯杜化路蘭名利雙收。（《潛行凶間》電影劇照）

及後，基斯杜化路蘭拍攝科幻片《星際啟示錄》（Interstellar）取得重大成功，遼闊的宇宙觀及對物理與線性時間的理解，成功令路蘭成為「時間大師」！此後路蘭開拓戰爭歷史片的類型，拍攝戰爭片《鄧寇克大行動》（Dunkirk），於法國鄧寇克一帶實地取景，並以傳統拍攝方法完成作品，將電腦特技運用減至最少。《鄧寇克大行動》成功於奧斯卡提名八項大獎，包括讓路蘭首度提名「最佳導演」獎。

《星際啟示錄》令基斯杜化路蘭成為電影「時間大師」。（《星際啟示錄》電影劇照）

《鄧寇克大行動》讓基斯杜化路蘭首度提名奧斯卡「最佳導演」獎。（《鄧寇克大行動》劇照）

基斯杜化路蘭於2020年推出作品《天能Tenet》（Tenet）迎來生涯首個低谷，《天能Tenet）除了被主流觀眾認為艱澀難懂，在票房上亦跌至擺脫獨立電影後的新低，全球僅收3億6500萬美元（約港幣28億5400萬元）。

《天能》被主流觀眾認為艱澀難懂，票房成績亦反映大眾接受程度。（《天能Tenet》電影劇照）

基斯杜化路蘭從影二十多年的成功背後，一直與太太Emma Thomas合作無間，基斯杜化路蘭自首部長片《跟蹤》開始，太太一直為他監製作品，成為創作歷程最強後盾。據悉《死亡魔法》原小說作者Christopher Priest考慮授權作品拍成電影時，包括基斯杜化路蘭與Sam Mendes在內的三位導演提出改編邀請，而Christopher Priest則以Sam Mendes為首選。

基斯杜化路蘭的妻子Emma Thomas一直為他擔任監製，作為他生涯最強後盾。（視覺中國）

然而路蘭的太太兼監製Emma Thomas在關鍵時刻扭轉局勢，她將路蘭的首部電影《玩跟蹤反跟蹤》影帶寄給Christopher Priest，更附上紙條寫着：「看看這部電影，想像這位導演有荷里活的資源下可以發揮到甚麼程度。」Christopher Priest看完《玩跟蹤反跟蹤》後，改變主意決定將《死亡魔法》的改編權給予路蘭。