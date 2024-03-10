李英愛望《醫女大長今》演技更進一步　鈴木亮平有睇成龍版孟波

第十七屆亞洲電影大獎頒獎禮今日（10日）舉行，大會一共頒發21項大獎予亞洲區傑出演員及幕後創作團隊。其中本屆焦點獎項「卓越亞洲電影人大獎」頒發予韓國殿堂級女演員李英愛及日本演員鈴木亮平，兩位得主在獲獎後到後台接受傳媒訪問。

第17屆亞洲電影大獎「卓越亞洲電影人獎」由李英愛與鈴木亮平一同奪得。（葉志明 攝）

李英愛得獎後到後台接受訪問，被問到得到亞洲業內人士認同心情時，李英愛透過傳譯表示：「我覺得非常開心，我覺得自己活了一段長時間成為演員、拍攝下許多作品，是能夠送給粉絲的禮物。將來都會繼續努力，希望拍攝更多好作品送給大家！」

李英愛於後台接受訪問時表示，希望拍攝更多作品作為粉絲影迷的禮物。（葉志明 攝）

被問到新作《醫女大長今》的進度時，李英愛則再次透過傳譯回應：「現在其實未開始《醫女大長今》的拍攝工作，當然感受到大家非常期待這部作品，但我自己覺得不能夠操之過急，要令到這部作品有好的面貌示人，便要花更多時間準備，較重要的是多元化地在演技上進步。」

李英愛表示希望在演技上進步。（葉志明 攝）

李英愛表示《醫女大長今》尚未開始拍攝工作，希望有更充足準備。（葉志明 攝）

同樣獲得「卓越亞洲電影人大獎」的鈴木亮平，到後台接受訪問時，以流利英語表示，自己希望飾演更不一樣的日本人角色：「日本人在許多年前已越洋到外地，抵達世界各大洲版塊與國家，例如過百年前在泰國已經有日本人聚居的小鎮，亦有日本人在巴西的群體，我覺得演繹這類型的日本人應該會相當有意思！」至於已經鐵定拍攝的新作《城市獵人》，鈴木亮平興奮地表示：「其實壓力非常大！飾演《城市獵人》裡的主角（孟波）是我的童年夢想，我從小到大都愛看《城市獵人》，是我成為演員的其中一個目的！」

鈴木亮平表示非常期待飾演《城市獵人》，令他童年夢想成真！（葉志明 攝）

鈴木亮平亦表示《城市獵人》對亞洲觀眾的影響非常深遠，更表示對日本人而言意義重大：「其實這次是首次由日本人拍攝《城市獵人》，我看過去成龍於九十年代曾飾演的《城市獵人》；韓國拍攝過劇集；連法國也在兩三年前拍過劇集，所以對日本人而言也有壓力。」至於即將餞演動作電影，鈴木亮平笑言自己不會刻意注意身型：「我不會運動保持身材，我只會為角色而操練！若我有需要演出健碩的角色，我才會開始操練健身。（現在的身材呢？）你想我現在展示一下嗎？我需要鍛練一下！恐怕要等三個月才能向大家分享！」