亞洲電影大獎︱梁雍婷奪女配承載受害者痛苦：白日之下仍有黑暗

第十七屆亞洲電影大獎頒獎禮今日（10日）舉行，頒發21項大獎。其中本屆焦點演技獎項「最佳女配角獎」，由《白日之下》演員梁雍婷奪得，Rachel激動得獎後，亦到典禮後台接受傳媒訪問。

梁雍婷憑《白日之下》於亞洲電影大獎奪得「最佳女配角」獎，並與頒獎嘉賓袁澧林及劉冠廷一同到後台合照。（葉志明 攝）

梁雍婷在《白日之下》展現出色演技，在千呼萬喚下得獎，在台上更意外絆倒咪高峰，她笑言：「咁就名留青史咗喇！因為嗰份激動係，我知道自己有呢個女配角提名，好感動係導演、編劇Iris、阿峰、Jennifer（余香凝）、John哥（姜大衞）都特登為我出席呢個頒獎典禮，我好想慢慢逐個逐個同佢哋講多謝，係佢哋每一個嘅努力先有我——小玲呢個角色！有我呢個演出，所以我覺得個獎項係屬於佢哋！」

梁雍婷笑言自己在台上絆倒咪高峰，就此便名留青史。（葉志明 攝）

提到在《白日之下》的演出，梁雍婷表示在疫情期間無法親身探訪院友，透過其他紀錄片及醫療報告揣摩角色，她分享到角色對自己而言的重量：「其實我哋唔好忘記《白日之下》呢個角色係改篇自真人真事，香港係曾經發生過一單新聞案件，其實好希望透過電影嘅力量等大家直視返，喺白日之下依然有黑暗嘅存在，希望大家見到弱勢社群會主動伸出援手！」

梁雍婷得獎後，提醒觀眾《白日之下》改編自香港曾經發生過的新聞案件，希望透過電影讓觀眾直視，在白日之下依然有黑暗的存在。（葉志明 攝）

梁雍婷更表示：「坦白講，我攞呢個獎冇好開心，因為我知道呢個角色係要承載受害者嘅痛苦而得返嚟。」她更呼籲：「希望觀眾知道我攞呢個獎，可以了解返當年發生嘅事情，然後希望香港唔會再有同樣嘅事倩發生。」