你看不到的奧斯卡2024　莊先拿全裸後台照曝光　有女星紅地氈跌倒

《第96屆奧斯卡金像獎》於今日（11/3）香港時間早上舉行，一如眾人所預期，《奧本海默》（Oppenheimer）成為最佳影片得主，總共拿下7項大獎做大贏家，而施利安梅菲（Cillian Murphy）及愛瑪史東（Emma Stone）便分別奪得影帝影后殊榮。今年香港觀眾無法收看直播，其實現場還有更多你看不到的畫面，現在跟大家細看。



僅用頒獎信封遮下體！（直播畫面）

從畫面中隱弱見到膠紙位。（VCG）

莊先拿真裸頒

美國職業摔角選手兼演員莊先拿（John Cena）突然全裸爆肌現身，頒發「最佳服裝設計」獎項，轟動整個頒獎禮。有大批網民看到畫面時，都不停在討論區猜測究竟莊先拿是否真全裸，還是穿上了「偽裸衣」。在直播畫面隱若看到莊先拿下體貼上膠紙，而莊先拿的爆肌體型與平時一樣，加上後台照片曝光，證實莊先拿是真全裸上陣。相中可見，全裸的莊先拿在等待上台頒獎期間，下體及屁股被肉色特製布料緊緊包裹著，讓他能夠輕鬆走上台。

莊先拿真全裸上台！（VCG）

下體及屁股被肉色特製布料緊緊包裹著。（VCG）

好誇張！（VCG）

「墮下的狗狗」好吸引

電影《墮下的對證》（Anatomie d'une chute）的關鍵角色邊境牧羊犬「Messi」成為全場焦點，外媒報道「Messi」先前出席奧斯卡午宴更因為太搶鏡，引起許多影迷紛紛要求合照。

準影后相擁

今年爭奪奧斯卡影后的有愛瑪史東（Emma Stone）、Annette Bening《NYAD》；Lily Gladstone《花月殺手》；Sandra Hüller《Anatomy of a fall》及Carey Mullugan《Maestro》。在頒發獎項前，愛瑪史東被拍得與Annette Bening和Lily Gladstone相擁的畫面。

愛瑪史東被拍得與Annette Bening和Lily Gladstone相擁的畫面。（VCG）

墮下的紅裙

美國知名女星Liza Koshy現身奧斯卡紅地氈，她穿著一襲鮮紅色禮服，踩著紅色超高高踭鞋登場，然而她走到一半突然摔倒，讓現場人們都嚇了一跳。

台上公開度高

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth ）及Anya Taylor-Joy擔任頒獎嘉賓，兩人搞笑地在台上度高，原來穿上高跟鞋的Anya站在1米9的基斯咸士禾夫旁邊，並不相差太遠，而Anya身高都有1米73。

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth ）及Anya Taylor-Joy擔任頒獎嘉賓。（VCG）