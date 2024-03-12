紅豆｜魏浚笙與鄧麗欣演戲有年齡差距　Stephy︰呢啲可以唔使講

香港影視娛樂博覽活動《Filmart香港國際影視展》於3月11至14日舉行，今日（12日）銀都機構於會場內舉行年度影視項目巡禮，邀請早前開鏡的電影《紅豆》一眾主創團隊出席。主演《紅豆》的任達華、鄧麗欣、Jeffrey魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、馮素波及方平現身，於會上分享後接受傳媒訪問。

鄧麗欣與魏浚笙於《紅豆》裡飾演姊弟，在發布會後合照時擺出「姊弟情心」甫士！（莫匡堯 攝）

主演《紅豆》的任達華、鄧麗欣、Jeffrey魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然馮素波、方平及Amy Lo慮惠敏，一同出席發布活動。（莫匡堯 攝）

在《紅豆》裡飾演姊弟的Stephy鄧麗欣及Jeffrey魏浚笙，於台上分享角色期間，Jeffrey笑言二人：「年齡距離差少少。」馬上被尷尬的Stephy閘住：「呢啲可以唔駛講！」於是二人在會後受訪期間，Jeffrey馬上補鑊：「我要咁樣講出嚟，但大家覺得（鄧沒好氣：得喇夠喇！）因為戲裡面我哋係相差六年咋，現實上我以為一年咋！」

Jeffrey魏浚笙於台上表示與鄧麗欣「年齡有少少差距」到訪問時立即補鑊。（莫匡堯 攝）

Jeffrey在訪問中續指：「我哋有家姐細佬嗰種互相窒來窒去嗰種感覺，我係好享受嘅！」Stephy哭笑不得地表示：「你好享受窒我？（Jeffrey：係呀）我都享受嘅！好得意嘅呢種感覺，喺第一次（《飯戲攻心2》）演姊弟嘅時候，已經覺得佢好啱做細佬、好似我細佬！今次都合作得好開心嘅。」鄧麗欣笑言：「每一次見到佢，都畀佢講嘅嘢激死！」Jeffrey則表示：「其實係戲嚟嘅，我現實中係十分成熟嘅！」令Stephy沒好氣地表示：「戲裡戲外都係咁！」

Jeffrey魏浚笙與鄧麗欣於《飯氣攻心2》首次飾演弟。（《飯戲攻心2》劇照）

至於Jeffrey的顏值會否減低說話殺傷力，鄧麗欣表示：「大家要明白，相處有時唔係剩係睇樣！細佬嚟講係咪靚仔好似唔太重要。」但Stephy亦表示與Jeffrey及《紅豆》一家甚具緣分，回憶開鏡時的深刻片段表示：「記得我哋第一日開工，同華哥、龔姐第一日拍一家人食飯嘅時候，已經好有屋企人嘅感覺，我覺得係緣分嚟嘅。」

鄧麗欣表示《紅豆》裡與任達華、龔慈恩、Jeffrey魏浚笙飾演一家人，甚具緣份。（莫匡堯 攝）

鄧麗欣：「喺佢未考到車之前，我哋拍緊戲，佢就日日講呢樣嘢！」Jeffrey則笑指：「我係未來人，一早料到我會考到，所以睇定、係幾威嘅！」至今仍未選擇第一輛愛駒的原因，鄧麗欣笑指：「佢好表面㗎咋，型就得！」Jeffrey也笑認：「啱呀！因為懷舊車個樣就好啱我，但係無奈又怕多嘢整、有時都想舒適，好多考慮囉！揀車同揀老婆一樣，係要精挑細選嘅！」鄧麗欣則建議：「第一架車揀一架唔使太型嘅，實實在在、練下車先！」至於買車預算方面：「Budget方面，其實都係自己諗出嚟！（幾位數字？）冇一個確實嘅數目。」

Jeffrey魏浚笙訪問期間笑言：「揀車同Kan老婆一樣要精挑細選。」（莫匡堯 攝）