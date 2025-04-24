茶餐廳冰室11間｜炮台山排隊王/華嫂菠蘿包/豬膶公仔麵/大坑順興

茶餐廳冰室推介｜香港茶餐廳老字號｜香港冰室，又稱茶餐廳，是香港獨特的飲食文化標誌，深受本地人和遊客的喜愛。今次就同大家介紹11間特色茶餐廳，例如好多本土電影選取作為拍攝地的美都餐室、茶餐廳界的排隊王半島冰室、以酥皮蛋撻為招牌的祥興、專注研製脆皮爆汁燒春雞的薔紅、和全港首創絲襪奶茶的蘭芳園等。詳情即睇下文！



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香港茶餐廳冰室推介【1】順興茶餐廳——必試滑蛋叉燒飯

順興茶餐廳為一間位於大坑的老字號，與炳記茶檔及民聲冰室並稱大坑三寶。而餐廳的滑蛋叉燒飯可說是到店必吃的美食——嫩滑的炒蛋配上秘製甜豉油和蔥花，鹹甜交織的味道，加上每一口充滿濃濃蛋香味，口感非常豐富！另外每日限量供應的滑蛋菠蘿油亦是不能錯過，香脆的菠蘿油與順興名物炒滑蛋意外地夾，再配一杯港人最愛的凍奶茶，絕對是大滿足！

地址：大坑安庶庇街5號地舖

電話：2576 6577 / 5996 4448（WhatsApp）

營業時間︰星期二至日 07:00 - 15:00

注意事項：只收現金



香港茶餐廳冰室推介【2】漢發麵家——憑豬膶公仔麵做到入地舖

漢發麵家於1973年營業至今，老闆由鐵皮檔做到上地舖。除了一般茶餐廳必定吃到的五香肉丁麵、餐蛋麵外，餐廳的招牌菜豬膶公仔麵可說是到店必吃。豬膶完全沒有豬腥味，而且爽口入味，夾帶薑汁和酒香。另外，餐廳亦提供豬扒麵、蝦子薑蔥撈麵等傳統茶記麵食，同樣受街坊熱捧。值得一提，餐廳也是數一數二的明星食堂，周潤發、林峰、彭于晏也曾光顧過。

地址：深水埗大南街192號地舖

電話：23807068

營業時間︰星期一至六 07:30 - 17:15



香港茶餐廳冰室推介【3】美都餐室——眾多香港影視作品拍攝地

美都餐室歷史悠久，是許多電影的取景地。（圖：小紅書@悅悅愛吃可頌）

美都餐室，以其高聳的彩色玻璃窗和種類繁多的菜單而聞名，吸引了無數食客和旅客前來打卡。這家餐廳曾出現在多部電影和電視劇中，包括 1960 年代的經典作品《蘇絲黃的世界》、《九龍冰室》、《廟街．媽．兄弟》和《酒店風雲》等。

彩色玻璃透出港式風情。（圖：小紅書@木之本瑩）

小食拼盤值得一試，在懷舊的氛圍中品嚐各種美味小吃，包括香脆可口的蝦多士、香氣四溢的雞翼、鬆軟香甜的西多士，以及經典的炸魚薯條。

不過，美都餐室由疫情後重開，其後遭到部分網友批評，稱其食物水準減低，沒有保留疫情前的味道，且價格有所上漲，如果喜歡懷舊風裝修，對食物質素沒有過高期望，也不妨去試試。

餐廳招牌為焗豬扒飯，亦提供菠蘿包、番茄通等具有港式風味的食物。（圖：小紅書@香港漫步指南）

地址：油麻地廟街63號地舖

電話：2384 6402

營業時間：11:00 - 20:00（逢星期三休息）

注意事項：只收現金



香港茶餐廳冰室推介【4】半島冰室——美味、實惠、高水準的排隊王

半島冰室是區內冰室中的排隊王。（圖：小紅書@廣州記）

炮台山「半島冰室」是街坊們口耳相傳的美食天堂，門外總是排著長長的人龍，無論晴雨風雪，食客們的熱情始終不減。餐廳以其高品質、大份量和實惠的價格聞名，吸引了無數忠實顧客。

半島冰室的餐點種類豐富，每2-3天就會更新一次午餐菜單，並在官方Facebook上公布。菜單上的菜式新穎獨特，令人垂涎欲滴。招牌菜包括外酥里嫩、手掌般大小的豬扒和魚柳，以及各種創意組合的餐點。

除了美味的食物，半島冰室的服務態度也備受讚譽。不同於一般茶餐廳的冷淡服務，這裡的服務員親切友善，為食客們帶來舒適的用餐體驗。值得注意的是餐廳只開到6點，不過下午5點至6點會推出晚餐餐牌，詳情可上官方facebook查閱。

地址：炮台山宏安道14-28號威德閣地下2號舖

電話：2566 8030

營業時間：06:30 - 18:00（逢星期日休息）



香港茶餐廳冰室推介【5】雪山冰廳——穿越時空的港式風情

雪山冰室幾經易手，是香港最老牌的茶餐廳之一。（圖：小紅書@今天努力了嗎）

創立於1956年的雪山冰廳，不僅是一家餐廳，更像是一座穿越時空的藝術館。牆上掛著精美的油畫，地板鋪著波希米亞風格的裝飾，營造出獨特的藝術氛圍。

雪山冰廳的菜單融合了中西風味，價格親民，60元至70元就能享用一份美味的餐點。除了傳統的港式炒粉麵飯，這裡還提供多種東南亞菜餚，例如海南雞飯、叻沙等，讓食客們在味蕾上進行一場環球旅行。

冰廳充滿多元風味，在一眾茶餐廳中更顯新穎。（圖：小紅書@今天努力了嗎）

值得一提的是，雪山冰廳保留了傳統冰室的經典元素，例如榛子醬西多士和樽裝奶茶，讓老饕們重溫舊時光的美好回憶。

地址：深水埗青山道62D號地舖

電話：5533 7487

營業時間：06:30 - 22:00



地址：長沙灣青山道413號東景大廈地下4-5號舖

電話：5226 3468

營業時間：06:30 - 00:00



香港茶餐廳冰室推介【6】華星冰室——明星雲集的懷舊天堂

華星冰室曾征服一眾港星。（圖：小紅書@蛋花匠）

位於灣仔的華星冰室，以其復古的裝潢和明星雲集的氛圍而聞名。餐廳以華星唱片命名，並由多位樂壇中人共同創辦，包括經理人文迪和跳舞組合EO2的成員彭懷安。

華星冰室的主打菜是黑松露炒蛋多士，以及其他經典的港式茶餐廳菜餚。餐廳的價格親民，服務風格也秉承了傳統冰室的熱情和親切。

自開業以來，華星冰室吸引了無數明星前來光顧，其中包括陳奕迅和楊千嬅。餐廳的牆上掛滿了明星們的簽名和照片，營造出濃濃的懷舊氣息。

儘管華星冰室的服務偶爾會受到一些負面評價，但其美味的食物、復古的氛圍和明星光環，仍然讓它成為香港最受歡迎的冰室之一。

地址：灣仔克街6號廣生行大廈地下B1號舖

電話：2666 7766

營業時間：星期一至六 07:00 - 22:00／星期日 07:00 - 21:00



地址：旺角西洋菜南街107號地舖

電話：2520 6666

營業時間：星期一至六 07:00 - 21:30／星期日 07:00 - 20:30



地址：筲箕灣筲箕灣東大街185-187號順景樓地舖

電話：2677 6666

營業時間：星期一至五及公眾假期前夕 07:00 - 17:30／星期六日及公眾假期 07:00 - 18:30



地址：上環干諾道中168-200號信德中心3樓澳門廣場3018號舖

電話：2387 1818

營業時間：07:30 - 17:00（星期日及公眾假期休息）



地址：太和大埔太和路15號太和中心地下31號舖

電話：2676 7788

營業時間：07:00 - 18:00



香港茶餐廳冰室推介【7】華嫂冰室——人氣網紅店、創新多料菠蘿包

華嫂冰室大門口總是人頭湧湧。（圖：小紅書@Aelita_D1）

華嫂冰室以其獨特的菠蘿包聞名遐邇。除了傳統的牛油餡料，這裡的菠蘿包還加入了番茄片、雞蛋甚至豬扒，創造出獨一無二的風味。

酥皮菠蘿包內夾滿了不同的餡料。（圖：小紅書@Belinda X）

除了招牌菠蘿包，華嫂冰室的其他菜餚也同樣令人垂涎欲滴。鮮茄雞翅湯麵的番茄湯頭濃郁鮮美，令人回味無窮。冰鎮奶茶則採用冰鎮的方式，而不是加入冰塊，確保茶味不會被稀釋，口感更加香醇。

如今，華嫂冰室除元朗總店外，在觀塘和灣仔都設有分店，由華嫂的兒子經營。由於其網紅店的身份，建議提前做好需要排隊、與其他食客拼桌的準備。

地址：灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號舖

電話：2698 5599

營業時間：08:00 - 21:00



地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下1號舖

電話：2617 3238

營業時間：08:00 - 17:00（星期日休息）



地址：天水圍蝦尾新村121號地舖

電話：6223 3816

營業時間：08:00 - 17:00（星期日休息）



地址：尖沙咀加連威老道10號加威中心地舖

電話：2259 9318

營業時間：08:00 - 22:00



地址：中環港鐵香港站市區預辦登機大堂HOK 51號舖

營業時間：星期一至五 07:00 - 19:00／星期六至日 08:00 - 16:00



香港茶餐廳冰室推介【8】蘭芳園——絲襪奶茶、鴛鴦祖師爺

蘭芳園號稱是港式絲襪奶茶的鼻祖。（圖：小紅書@柚子姐姐愛阿呆）

蘭芳園，這家始創於1952年的茶餐廳，是香港最歷史悠久的茶餐廳之一。它最初以大牌檔的形式經營，這種街頭露天食肆如今在香港已日益罕見。如今，蘭芳園主要在大廈舖位內經營，但其經典的綠色檔口仍保留至今，仿佛在向食客們訴說著它的輝煌歷史。

據說，地道的港式飲料「鴛鴦」和「絲襪奶茶」都是由蘭芳園首創。蘭芳園的絲襪奶茶更是馳名中外，吸引了無數食客前來品嘗。除了中環總店，蘭芳園還在香港其他地區開設了多家分店，包括上環蘭芳園和尖沙咀蘭芳園。

地道的菠蘿包、奶茶、豬扒包。（圖：小紅書@柚子姐姐愛阿呆）

蘭芳園的菜單中，除了必喝的絲襪奶茶，還有許多其他美味的菜餚。奶油豬仔包、蔥油雞扒撈丁、豬扒包和西多士都是食客們推薦的必點料理。

地址：中環結志街2號地舖

電話：2544 3895／2854 0731

營業時間：07:30 - 18:00（星期日休息）



地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈heath慶方地庫S09號舖

電話：2316 2311

營業時間：10:30 - 18:00



香港茶餐廳冰室推介【9】祥興咖啡室——酥皮蛋撻、得獎菠蘿油

祥興咖啡室陪伴著不少街坊，酥皮蛋撻尤為出名。（圖：小紅書@momokococonut）

位於跑馬地的祥興茶餐廳，自80年代開業以來，一直深受食客們的喜愛。餐廳的裝潢雖然略顯陳舊，卻也別有一番懷舊的韻味。

祥興茶餐廳最出名的莫過於酥皮蛋撻。金黃酥脆的蛋撻皮，薄如蟬翼，入口即化。蛋撻的內餡香滑軟嫩，蛋香濃郁，令人回味無窮。除了蛋撻，祥興的菠蘿包也同樣值得一試。金獎菠蘿包的菠蘿皮香脆可口，牛油半溶半冰，口感豐富。蛋撻平日9點半開始出爐，假期則8點半開始，基本上下午3點半前便全數售完，想嘗試的朋友們就要早些去啦！

地址：跑馬地奕蔭街9-11號地舖

電話：2572 5097

營業時間：07:00 - 17:00



香港茶餐廳冰室推介【10】薔紅——脆皮燒春雞霸主

薔紅的外觀充滿了復古風情。（圖：小紅書@村上的樹）

薔紅每天售出超過600只雞！（小紅書@hellohuiyy）

薔紅位於灣仔鬧市區的薔紅特色茶餐廳，開業於1999年，以其招牌菜「脆皮燒春雞」聞名遐邇。據說，餐廳每天售出超過600只雞，相當於1,200多份脆皮燒春雞餐。

薔紅茶餐廳的脆皮燒春雞皮脆肉嫩，香氣四溢，雞肉亦醃得非常入味，而且多汁又幼滑。經過秘制醃製和烤製的春雞，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，令人垂涎欲滴。 除了脆皮燒春雞，薔紅茶餐廳的其他菜餚也同樣美味可口。餐廳的菜單融合了中西風味，價格親民，服務熱情周到。

地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓

電話：2838 3784

營業時間：星期一至六 07:00 - 00:00 / 星期日 11:00 - 00:00



香港茶餐廳冰室推介【11】金鳳茶餐廳——雞批、無冰凍奶茶、蛋撻

香港的舊式茶記越來越少，位於灣仔的金鳳茶餐廳是灣仔居民的打𧄌地方，網民稱金鳳一直以來岀名CP值高，$55有麵、奄列、餐包、飲品，聽講每樣美食係「大大份」。叧外，網民都非常推介無冰凍奶茶，做法跟一般奶茶不同，所以茶味特別香！至於雞批是以低筋麵粉製造，再加入奶油、雞蛋等材料，令餅皮更酥脆！

網民稱金鳳一直以來岀名CP值高！（小紅書@小紅薯77）

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖

電話：2572 0526

營業時間：06:45 - 19:00



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