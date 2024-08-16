美食博覽2024｜19大禮品免費取　送香辣薯片／蜂巢蛋卷／檸檬茶

美食博覽2024｜美食博覽（Food Expo美食展）於8月15日至19日在香港會議展覽中心舉行！除了搶手的$1優惠，現場還有不少免費試食、免費著數等緊大家！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家搜羅19大必搶的免費優惠，大家入場記得拎齊先走！另外還有獨家半價購票優惠，詳情即睇下文！



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美食博覽於8月15日至19日一連5日在灣仔香港會議展覽中心舉行。每年美食博覽的參展商為了吸引客人，都會大搞不少綽頭，除了大家熟知的$1優惠外，有些攤位還設有免費試食、免費食品或優惠券送給入場人士，以下19大優惠，記得千萬不要錯過。

美食展2024門票$15起｜即買即用（原價$30）

免費試食類

美食博覽免費優惠【1】免費試食牛骨清湯牛丸｜大埔振興肉丸

大埔振興肉丸今次將於美食博覽一連五日提供全天候免費試食！市民如即場打卡，更可免費獲贈一包眼鏡朱古力或經典路牌。

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美食博覽免費優惠【2】即食鮑魚｜合泰貿易有限公司

合泰貿易有限公司可即場免費試食鮑魚！另外攤位亦有推出$100七罐鮑魚，及現場售賣$50精裝佛跳牆，$60帆立貝佛跳牆等熟食，同樣可即場醫肚。

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美食博覽免費優惠【3】雪燕特飲｜啖啖燕窩

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甜品專門店啖啖燕窩攤位有雪燕特飲試飲！細細杯但相當清甜。現場還有多款燕窩甜品有優惠！

美食博覽免費優惠【4】榴槤巴斯克軟心芝士蛋糕｜MeCakeKi

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MeCakeKi現場提供榴槤巴斯克軟心芝士蛋糕試食，榴槤控切勿錯過！

美食博覽免費優惠【5】陳皮、堅果試食｜冠華食品

冠華食品有陳皮、堅果類小食，可即場試食。另外，只要讚好及追蹤Facebook＠冠華食品，及Instagram@koonwahfood，還可額外獲贈小禮品一份。

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美食博覽免費優惠【6】雙黃香蓮蓉月餅｜奇華餅家

香港餅店老字號奇華餅家，除了有會場限定優惠，如至尊月餅及嫁喜餅咭8折外，現場還提供雙黃香蓮蓉月餅試食！試完覺得好食再買也未遲！

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美食博覽免費優惠【7】泰國船粉｜匯泉國際有限公司

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匯泉國際有限公司提供泰國直送的泰國船粉試食，喜歡泰國食品的不妨一試！

美食博覽免費優惠【8】脆皮腸｜匯納肉業有限公司

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凍肉專門店匯納肉業有限公司現場提供脆皮腸試食，另外還有多款肉製品，如粒粒粟米腸、辣辣芝士腸、厚切炸豬扒可以優惠價購買。

匯納肉業有限公司現場提供脆皮腸試食。（圖片來源：匯納肉業有限公司@Facebook）

免費贈品類

美食博覽免費優惠【9】免費倍力康全效均衡營養粉｜倍力康

美食博覽期間，營養品品牌倍力康，可憑以下優惠券免費換領倍力康全效均衡營養粉或低糖完整均衡營養粉試用裝（46克）一包。

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憑優惠券免費換領全效均衡營養粉或低糖營養粉試用裝（46克）一包。（圖片來源：倍力康）

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美食博覽免費優惠【10】免費咖啡｜時鮮菓汁國際

美食展覽期間，只要憑以下優惠券，可於時鮮菓汁國際攤位免費換領即磨泡沫咖啡一杯，如登記成為會員，還可免費獲贈飲品一支。此外，完成問卷更可額外獲贈水質檢測棒一支。

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憑此優惠券可於時鮮菓汁國際攤位免費換領即磨泡沫咖啡一杯。（圖片來源：香港貿發局官網）

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美食博覽免費優惠【11】免費Q嘜小禮物｜Q嘜

美食展覽期間，於Q嘜攤位玩小遊戲，就有機會得到小禮物一份。贊助禮物品牌包括金象牌、刀嘜、獅球嘜、榮華、李錦記、京都念慈菴、同珍、KONSTAR、雙囍牌、APOLLO等。

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美食博覽免費優惠【12】免費三粒米櫻花限定品（100ml）｜Greater Bay Sake

美食展覽期間，主打日本清酒的Greater Bay Sake，只要出示下方對話圖片，則可獲贈一個三粒米櫻花限定品（100ml），數量有限，派完即止。

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出示此對話圖片可獲贈一個三粒米櫻花限定品。（greaterbaysake@facebook）

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美食博覽免費優惠【13】免費限定玻璃隨行杯1隻｜茲曼尼 Giormani

美食博覽期間，只要成為茲曼尼 Giormani會員，即可獲贈免費限定玻璃隨行杯1隻，數量有限，派完即止。

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成為茲曼尼 Giormani會員，可獲贈限定玻璃隨行杯1隻。（茲曼尼 Giormani@Facebook）

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美食博覽免費優惠【14】免費「好卵Q」雞蛋造型小手巾｜Freds 日本卵

在美食博覽2024期間，只要讚好或追蹤Freds 日本卵的Facebook專頁和Instagram帳號，就可以獲得新紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾一條，派完即止。

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讚好或追蹤Freds 日本卵Facebook和Instagram，可獲新紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾一條。（Freds 日本卵@Facebook）

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美食博覽免費優惠【15】免費隨行咖啡包／茶包｜香記咖啡

美食博覽期間，只要登記成為【香記咖啡官方網店】新會員，並出示確認電郵及提供手提電話號碼，即可獲贈迎新禮遇：Silver Mona隨行咖啡包1包、香港情懷 港女伯爵茶紅茶掛耳濾包試飲1包及限量版港女布袋1個、香記咖啡官方網店$50現金券。

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美食博覽免費優惠【9】免費1包四洲鮮蝦片｜CHOYA

美食博覽期間，只要讚好及追蹤CHOYA香港Facebook及Instagram官方平台，並分享Instagram「CHOYA_HK」指定帖文至限時動態，即可免費獲得四洲鮮蝦片1包，派完即止。

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美食博覽免費優惠【16】免費手工蜂巢蛋卷｜蛋卷工房

美食博覽期間，只要於蛋卷工房攤位出示下圖，並讚好Instagram貼文，及追蹤蛋卷工房Instagram@eggnroll.hk，即可獲贈特濃鮮雞蛋味手工蜂巢蛋卷試食裝一包，每人只限領取一包，派完即止。

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出示此圖並完成指示，可獲贈特濃鮮雞蛋味手工蜂巢蛋卷試食裝一包。（蛋卷工房 Egg n Roll@Facebook）

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美食博覽免費優惠【17】免費手工雪花酥｜Lantao 南山農舍

美食博覽期間，只要於Lantao 南山農舍攤位出示下圖，並讚好Instagram帖文及追蹤Lantao Instagram@lantao.hk，即可獲贈免費手工雪花酥一個，派完即止。

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Lantao 南山農舍免費送手工雪花酥。（lantao.hk@Facebook）

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美食博覽免費優惠【18】免費魔薯香辣味薯片｜日清食品

美食博覽期間，只要於日清食品攤位即場註冊，成為「日清食品體驗館」新會員，即可獲得魔薯香辣味薯片一包，派完即止。另外，會員在攤位「實地打卡」更可獲20分會員積分。

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「日清食品體驗館」新會員可獲魔薯香辣味薯片一包。（Nissin Foods HK 日清食品香港@Facebook）

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美食博覽免費優惠【19】免費TGC獨家環保不銹鋼餐具套裝｜Towngas

美食博覽期間，於Towngas攤位讚好Towngas Appliance@Facebook專頁及此帖子，然後分享你最喜愛的TGC廚櫃設計，並於內文標籤3位朋友，即可獲贈免費TGC獨家環保不銹鋼餐具套裝一套，派完即止。

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讚好Towngas Appliance@Facebook專頁及此帖子，完成指示送環保不銹鋼餐具套裝。（Towngas Appliance@Facebook）

美食博覽2024｜美食博覽門票詳情

今屆美食博覽提供4種門票，分為晚間進場票、上午進場票、門票及套票。晚間進場票只提供現場售票，並限下午6時後進場參觀；上午進場票則只限中午12時前進場參觀。

至於美食博覽的普通門票票價為$30，可參觀同日的公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽，而參觀同日的尊貴美食區則需另付追加票價港幣$10。

獨家半價門票低至$15💖免排隊買飛入場幫你慳時間

如果想參觀尊貴美食區，建議趁早買定美食博覽套票！美食博覽套票除了可以參觀公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽及尊貴美食區，套票原價$40，01空間會員可以低至半價換購門票及套票！

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美食博覽2024｜門票售價

普通門票

公眾館票價：$15*（原價：$30）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

*01空間會員可以積分半價換購

👉🏻立即買飛 公眾館＋尊貴美食區套票

14/8前票價：$36｜15-19/8票價：$40

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區

👉🏻立即買飛

晚間進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

上午進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

美食博覽2024｜美食博覽免費入場

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

美食博覽2024｜美食博覽開放時間

日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）

開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心／灣仔渡輪碼頭步行至會展中心



（全文完）

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