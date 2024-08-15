美食博覽2024｜門票獨家半價+30大$1/免費必搶清單+免費門票2類人

香港美食博覽2024（美食展）今日開鑼！今次，《香港01》為大家搜羅一系列$1／免費優惠。另外，如透過《香港01》買門票更可享有半價優惠。唔講咁多，即睇。



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美食博覽2024｜門票獨家半價

美食博覽2024（美食展），今次《香港01》帶來半價換購優惠，今年只要去【01空間】購票，可以01積分抵扣方式付款。而新登記成為「香港01」會員已經會賞800積分， 即是已經可以減$8購買門票。而小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

美食博覽2024｜普通門票｜票價＄30

原價：$30【01空間換購：$15】

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

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美食博覽2024｜公眾館及尊貴美食區套票｜票價＄40

原價：$40【01空間換購：$20】

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區

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美食博覽2024｜30大$1/免費必買推薦

【1】$1脆肉鯇/魚腐/鯪魚球｜卓亞國際食品有限公司

日期:美食博覽2024期間每日早上10點-中午12點

展位:1B-A22

數量:每日100份

8月15日$1/脆肉鯇200克；

8月16日$1/黑魚片200克；

8月17日$1/皺紗魚腐150克；

8月18日$1/鯪魚球200克；

8月19日$1/水煮魚醬包



【2】$1天龍五香肉丁／三汁一醋原味飲｜華豐國貨有限公司

日期:美食博覽期間每日推出

優惠1:$1三汁一醋原味飲(每日限量200瓶)

優惠2:$1天龍五香肉丁(每日限量20罐)

展位:1D-A28

限量20罐$1天龍五香肉丁。（圖片來源：天龍官網）

【3】$1法式油封鴨髀｜Gooday Productions Limited

日期:美食博覽期間每日下午3時推出

優惠:$1法式油封鴨髀

數量:每日10隻

展位:1A-A26

Gooday Hong Kong@facebook

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【4】$1高麗蔘精/野櫻莓汁｜正官庄

日期:美食博覽期間每日早上11時，下午3時及6時

優惠:$1優惠價購買高麗蔘精/野櫻莓汁

數量:每個時段各50分

展位:1D-A10

指定時段可以$1優惠價購買高麗蔘精/野櫻莓汁（圖片來源：貿發局）

【5】$1南非國寶茶｜華商顧問有限公司

日期:美食博覽期間每日都有

優惠:$1南非國寶茶

數量:每日100個

展位:3D-A05

$1南非國寶茶每日限量100包（圖片來源：華商顧問有限公司）

【6】免費倍力康全效均衡營養粉｜倍力康

日期:美食博覽期間每日都有

優惠:免費換領倍力康全效均衡營養粉/低糖完整均衡營養粉一包

展位:3D-C18

憑優惠券免費換領營養粉一包（圖片來源：倍力康）

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【7】$1雞胸午餐肉串｜營美健有限公司

日期:每日早上下午1時及3時

優惠:$1雞胸午餐肉串

數量:每個時段發售各20串

展位:3D-A25

雞胸午餐肉很創新（圖片來源：營美健官網）

【8】$1魚陣營咖喱粗醬｜便食部落有限公司

日期:8月15-17日每日下午3-5時

優惠:$1魚陣營咖喱粗醬

數量:每日限量18樽

展位:1A-A07

魚陣營@facebook

【9】$1飲大吟釀50ml｜酒魂株式會社

日期:8月16日至18日下午7時至9時

優惠:$1試飲50ml大吟釀

數量:每日限定10個名額

展位:3B-C01

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【10】$1加購精裝紅燒鮑魚｜鮑魚王

日期:每日中午12及下午6時

優惠:以$1加購精裝紅燒鮑魚

數量:每日限量30個

展位:1B-C17

【11】$1榴槤噹噹｜帝一榴

日期:每日

優惠:$1榴槤噹噹

數量:每日20個

展位:1A-B20

榴槤控必食推介！（楊雙如攝）

【12】$1青海野生黑杞子｜迦勒Caleb’s

日期:每日

優惠:$1青海野生黑杞子

數量:每日20個

展位:1D-B23

$1青海野生黑杞子（圖片來源：迦勒Caleb’s @Facebook）

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【13】$1豆豉鯪魚罐頭｜遠大罐頭食品

日期:8月15-17日

優惠:$1買豆豉鯪魚罐頭，需要每次買一箱(24罐)

數量:每日限量100箱

展位:1A-C02

$24有一整箱豆豉鯪魚罐頭！（圖片來源：鷹金錢＠facebook）

【14】$1大地魚湯魚麵｜四海魚蛋

優惠1:

日期:每日

優惠:$1大地魚湯魚麵

數量:每日20個

展位:1B-A21

優惠2:

日期:每日

優惠:免費送一份神秘禮物

要求:預先讚好四海魚蛋Facebook或Instagram專頁

四海魚蛋 Four Seas Fish Balls@facebook

【15】$1金沙蝦子麵｜壽桃牌

日期:每日早上10點

優惠:$1金沙蝦子麵禮盒

數量:每日30盒

展位:1E-A02

【16】$1龜苓膏/西藏蟲草｜好棧

日期:每日

優惠1:$1龜苓膏每日50個

優惠2:$西藏蟲草每日10條

展位:1A-B16

【17】免費咖啡｜時鮮菓汁國際｜1B-B26

日期:每日

優惠:憑券免費換領即磨泡沫咖啡一杯

展位:1B-B26

【18】$1月餅/鮑魚酥｜老餅新年青

優惠1:

日期:每日中午12時

優惠:$1買指定月餅

展位:3B-E09

優惠2:

日期:晚上6時

優惠:$1買指定鮑魚酥

展位:3B-E09

【19】$1大魚大肉｜天龍牌

日期:每日

優惠:$11罐紅燒一口鮑再加1罐火腿豬肉

數量:每日50份

展位:1A-D10,12,14

天龍牌 Sky Dragon@facebook

【20】免費試食｜大埔振興肉丸

優惠1:

日期:每日

優惠:免費試食

展位:1A-D02

優惠2:

優惠:即場打卡，免費獲贈一包眼鏡朱古力/經典路牌

【21】免費Q嘜小禮物｜Q嘜

日期:每日

優惠:去Q嘜玩小遊戲，就可以有機會得到禮物

展位:1B-B07

【22】免費三粒米櫻花限定品(100ml)｜greaterbaysake

日期:每日

優惠:免費一個三粒米 櫻花限定品(100ml)1杯

要求:帶下圖到展位

數量:派完即止

展位:3B - C12

greaterbaysake@facebook

【23】免費限定玻璃隨行杯1隻｜茲曼尼 Giormani｜3F-B12

日期:每日

優惠:免費限定玻璃隨行杯1隻

要求:成為會員

數量:派完即止

展位:3F-B12

茲曼尼 Giormani@facebook

【24】免費「好卵Q」雞蛋造型小手巾｜Freds 日本卵｜1B-C02

在美食博覽2024期間，只要在展位再分享，就可以獲得新紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾乙條。

日期:每日

優惠:免費紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾一條

要求:要場打卡

數量:派完即止

展位:1B-C02

Freds 日本卵@facebook

【25】$1贏500罐鮑魚｜安記海味

日期:8月15日

優惠:「$1蟹逅鮑魚」遊戲

玩法:勝出的一隊就可以得到500罐即食鮑魚，其餘2隊每隊都可以得到150罐即食鮑魚

數量:800罐鮑魚

展位:1D-C10

首日頭9位參觀人士可參加蟹逅鮑魚遊戲。（楊雙如攝）

【26】$1咸豬手/濃湯鮑翅｜天慧環球食品有限公司

日期:8月15日

優惠:$1原隻德國瑞士汁咸豬手 及 $1 慢熬松茸濃湯鮑翅

玩法:勝出的一隊就可以得到500罐即食鮑魚，其餘2隊每隊都可以得到150罐即食鮑魚

數量:各20盒

展位:1A-B06

慢熬松茸濃湯鮑翅加熱即食。（天饌官網）

【27】$1四個泰國杯麵/阿華田早餐杯｜高格行

日期:8月15日

優惠:$1原隻德國瑞士汁咸豬手 及 $1 慢熬松茸濃湯鮑翅

玩法:$1買4個Thai Chef MAMA杯麵 及 $1買2個阿華田早餐杯

數量:各50個

展位:1C-A28

（圖片來源：HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道facebook）

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【28】$1鏟水泡餅｜冠華

日期:8月15日上午11:15

優惠:$1任鏟水泡餅5秒

展位:1C-D32

【29】1蚊1隻雞｜五豐行

日期:8月15日

優惠:$1一隻原隻招牌加熱熟雞

數量:20個

展位:1C-A02

$1／隻原隻招牌加熱熟雞（圖片來源：五豐 Ng Fung＠Facebook）

【30】1毫子雞煲+焗雞｜樂婷媽媽

日期:8月15日

優惠:$0.1買雞煲焗雞同保温袋

數量:15個

展位:1A-D30

$0.1買雞煲焗雞；滿$200可以參加抽獎（楊雙如攝）

美食博覽幸運大抽獎｜消費滿$200即可參加

要求:入場人士單一收據消費滿$200就可抽獎，每張收據最多可以抽獎5次

獎品:獎品總值超過50萬元，廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等

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美食博覽2024｜每日主題活動

美食博覽2024｜熟食推介

香港01為你搜羅多款現場熟食，部分更是免費試食，想邊行美食博覽邊掃街？即睇。美食博覽2024熟食10+推介

美食博覽2024｜日期時間地址

日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）

開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）

地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

交通：由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。



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