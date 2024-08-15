美食博覽2024｜門票獨家半價+30大$1/免費必搶清單+免費門票2類人
香港美食博覽2024（美食展）今日開鑼！今次，《香港01》為大家搜羅一系列$1／免費優惠。另外，如透過《香港01》買門票更可享有半價優惠。唔講咁多，即睇。
美食博覽2024｜門票獨家半價
美食博覽2024（美食展），今次《香港01》帶來半價換購優惠，今年只要去【01空間】購票，可以01積分抵扣方式付款。而新登記成為「香港01」會員已經會賞800積分， 即是已經可以減$8購買門票。而小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。
美食博覽2024｜普通門票｜票價＄30
原價：$30【01空間換購：$15】
可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
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美食博覽2024｜公眾館及尊貴美食區套票｜票價＄40
原價：$40【01空間換購：$20】
可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區
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美食博覽2024｜30大$1/免費必買推薦
【1】$1脆肉鯇/魚腐/鯪魚球｜卓亞國際食品有限公司
日期:美食博覽2024期間每日早上10點-中午12點
展位:1B-A22
數量:每日100份
8月15日$1/脆肉鯇200克；
8月16日$1/黑魚片200克；
8月17日$1/皺紗魚腐150克；
8月18日$1/鯪魚球200克；
8月19日$1/水煮魚醬包
【2】$1天龍五香肉丁／三汁一醋原味飲｜華豐國貨有限公司
日期:美食博覽期間每日推出
優惠1:$1三汁一醋原味飲(每日限量200瓶)
優惠2:$1天龍五香肉丁(每日限量20罐)
展位:1D-A28
【3】$1法式油封鴨髀｜Gooday Productions Limited
日期:美食博覽期間每日下午3時推出
優惠:$1法式油封鴨髀
數量:每日10隻
展位:1A-A26
【4】$1高麗蔘精/野櫻莓汁｜正官庄
日期:美食博覽期間每日早上11時，下午3時及6時
優惠:$1優惠價購買高麗蔘精/野櫻莓汁
數量:每個時段各50分
展位:1D-A10
【5】$1南非國寶茶｜華商顧問有限公司
日期:美食博覽期間每日都有
優惠:$1南非國寶茶
數量:每日100個
展位:3D-A05
【6】免費倍力康全效均衡營養粉｜倍力康
日期:美食博覽期間每日都有
優惠:免費換領倍力康全效均衡營養粉/低糖完整均衡營養粉一包
展位:3D-C18
【7】$1雞胸午餐肉串｜營美健有限公司
日期:每日早上下午1時及3時
優惠:$1雞胸午餐肉串
數量:每個時段發售各20串
展位:3D-A25
【8】$1魚陣營咖喱粗醬｜便食部落有限公司
日期:8月15-17日每日下午3-5時
優惠:$1魚陣營咖喱粗醬
數量:每日限量18樽
展位:1A-A07
【9】$1飲大吟釀50ml｜酒魂株式會社
日期:8月16日至18日下午7時至9時
優惠:$1試飲50ml大吟釀
數量:每日限定10個名額
展位:3B-C01
【10】$1加購精裝紅燒鮑魚｜鮑魚王
日期:每日中午12及下午6時
優惠:以$1加購精裝紅燒鮑魚
數量:每日限量30個
展位:1B-C17
【11】$1榴槤噹噹｜帝一榴
日期:每日
優惠:$1榴槤噹噹
數量:每日20個
展位:1A-B20
【12】$1青海野生黑杞子｜迦勒Caleb’s
日期:每日
優惠:$1青海野生黑杞子
數量:每日20個
展位:1D-B23
【13】$1豆豉鯪魚罐頭｜遠大罐頭食品
日期:8月15-17日
優惠:$1買豆豉鯪魚罐頭，需要每次買一箱(24罐)
數量:每日限量100箱
展位:1A-C02
【14】$1大地魚湯魚麵｜四海魚蛋
優惠1:
日期:每日
優惠:$1大地魚湯魚麵
數量:每日20個
展位:1B-A21
優惠2:
日期:每日
優惠:免費送一份神秘禮物
要求:預先讚好四海魚蛋Facebook或Instagram專頁
【15】$1金沙蝦子麵｜壽桃牌
日期:每日早上10點
優惠:$1金沙蝦子麵禮盒
數量:每日30盒
展位:1E-A02
【16】$1龜苓膏/西藏蟲草｜好棧
日期:每日
優惠1:$1龜苓膏每日50個
優惠2:$西藏蟲草每日10條
展位:1A-B16
【17】免費咖啡｜時鮮菓汁國際｜1B-B26
日期:每日
優惠:憑券免費換領即磨泡沫咖啡一杯
展位:1B-B26
【18】$1月餅/鮑魚酥｜老餅新年青
優惠1:
日期:每日中午12時
優惠:$1買指定月餅
展位:3B-E09
優惠2:
日期:晚上6時
優惠:$1買指定鮑魚酥
展位:3B-E09
【19】$1大魚大肉｜天龍牌
日期:每日
優惠:$11罐紅燒一口鮑再加1罐火腿豬肉
數量:每日50份
展位:1A-D10,12,14
【20】免費試食｜大埔振興肉丸
優惠1:
日期:每日
優惠:免費試食
展位:1A-D02
優惠2:
優惠:即場打卡，免費獲贈一包眼鏡朱古力/經典路牌
【21】免費Q嘜小禮物｜Q嘜
日期:每日
優惠:去Q嘜玩小遊戲，就可以有機會得到禮物
展位:1B-B07
【22】免費三粒米櫻花限定品(100ml)｜greaterbaysake
日期:每日
優惠:免費一個三粒米 櫻花限定品(100ml)1杯
要求:帶下圖到展位
數量:派完即止
展位:3B - C12
【23】免費限定玻璃隨行杯1隻｜茲曼尼 Giormani｜3F-B12
日期:每日
優惠:免費限定玻璃隨行杯1隻
要求:成為會員
數量:派完即止
展位:3F-B12
【24】免費「好卵Q」雞蛋造型小手巾｜Freds 日本卵｜1B-C02
在美食博覽2024期間，只要在展位再分享，就可以獲得新紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾乙條。
日期:每日
優惠:免費紀元卵「好卵Q」雞蛋造型小手巾一條
要求:要場打卡
數量:派完即止
展位:1B-C02
【25】$1贏500罐鮑魚｜安記海味
日期:8月15日
優惠:「$1蟹逅鮑魚」遊戲
玩法:勝出的一隊就可以得到500罐即食鮑魚，其餘2隊每隊都可以得到150罐即食鮑魚
數量:800罐鮑魚
展位:1D-C10
【26】$1咸豬手/濃湯鮑翅｜天慧環球食品有限公司
日期:8月15日
優惠:$1原隻德國瑞士汁咸豬手 及 $1 慢熬松茸濃湯鮑翅
玩法:勝出的一隊就可以得到500罐即食鮑魚，其餘2隊每隊都可以得到150罐即食鮑魚
數量:各20盒
展位:1A-B06
【27】$1四個泰國杯麵/阿華田早餐杯｜高格行
日期:8月15日
優惠:$1原隻德國瑞士汁咸豬手 及 $1 慢熬松茸濃湯鮑翅
玩法:$1買4個Thai Chef MAMA杯麵 及 $1買2個阿華田早餐杯
數量:各50個
展位:1C-A28
【28】$1鏟水泡餅｜冠華
日期:8月15日上午11:15
優惠:$1任鏟水泡餅5秒
展位:1C-D32
【29】1蚊1隻雞｜五豐行
日期:8月15日
優惠:$1一隻原隻招牌加熱熟雞
數量:20個
展位:1C-A02
【30】1毫子雞煲+焗雞｜樂婷媽媽
日期:8月15日
優惠:$0.1買雞煲焗雞同保温袋
數量:15個
展位:1A-D30
美食博覽幸運大抽獎｜消費滿$200即可參加
要求:入場人士單一收據消費滿$200就可抽獎，每張收據最多可以抽獎5次
獎品:獎品總值超過50萬元，廚具及傢俬、美容產品及療程、各式美食、健康用品等
美食博覽2024｜每日主題活動
美食博覽2024｜熟食推介
香港01為你搜羅多款現場熟食，部分更是免費試食，想邊行美食博覽邊掃街？即睇。美食博覽2024熟食10+推介
美食博覽2024｜日期時間地址
日期：2024年8月15（星期四） 至8月19日 （星期一）
開放時間：上午10時至下午10時 （8月19日上午10時至下午6時）
地址：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
交通：由港鐵會展站或灣仔站步行至會展中心，由灣仔渡輪碼頭步行至會展中心僅需數分鐘。
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