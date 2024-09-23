香港紋身展2024｜門票獨家85折+即場紋身/比賽｜大師展現肌刺手藝

紋身展2024｜《香港中國國際紋身展2024》將於10月4至6日一連三日在灣仔會展舉行！今年繼續邀請來自世界各地及本地的紋身師參展以及舉辦紋身比賽，連日本神級紋身師Sousyu Hayashi也會再度參展！此外，參觀人士更可以即場體驗紋身，對紋身有興趣的朋友，以下紋身展詳情及8折早鳥優惠就更不能錯過了！



香港紋身展2024｜即場紋身及紋身比賽

《香港中國國際紋身展2024》的參觀人士除了可即場紋身之外，紋身展另一大重點，當然是紋身比賽。比賽繼續分為黑白組、彩色組與歐美組三組，一如以往，將有不少紋身大師以及新晉紋身師參賽兼同場較量，觀眾可近距離觀賞到世界各地紋身師的作品。如果不想錯過這場精彩的紋身界盛事，就要把握以下8折的早鳥優惠了！

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香港紋身展2024｜早鳥優惠＋送官方限定海報

由9月2日至10月6日，有早鳥優惠，2人同行套票有85折，仲獨家送2張官方限定海報！

9月2日至10月6日開賣：

2人同行1日套票：$340（原價$400）

2人同行3日套票：$510（原價$600）

套票獨家奉送2張官方限定海報（價值$120）

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香港紋身展2024｜日本神級紋身師Sousyu Hayashi展示百年傳統「肌刺」技術

紋身展當中，最矚目之一必是來自日本的神級紋身師Sousyu Hayashi再度參展，Sousyu Hayashi其東瀛浮世繪的紋身，將武士、海浪、神佛等浮世繪重要元素繪在肌膚上，充滿日本傳統文化色彩。Sousyu Hayashi更是罕有懂得日本數百年歷史的傳統刺青技術「肌刺」（手彫り，tebori）的紋身大師，參觀人士入場可親眼目睹這種不用機器，純人手一針一針的紋身手藝！👉🏻✨獨家減$60紋身展門票｜送官方限定海報2張✨

另外，紋身展還有來自英國、曾是電腦遊戲設計師的Bez，將電玩元素融入紋身藝術，展現其不失玩味的紋身特色。假如喜歡小清新一點，也有本地的紋身師EDO充滿童趣的小圖案。無論你是喜歡哪種風格的紋身，這次紋身展都能一次過觀賞得到！

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香港紋身展2024｜逾60位國際著名紋身師參展

《香港中國國際紋身展2024》是紋身界每年的一大盛事，與往年一樣，今年將繼續邀請來自世界各地包括中國、日本、台灣、塞爾維亞、波蘭、新加坡、匈牙利、泰國、法國、英國等，超過60位國際著名紋身師參展。入場觀眾可一次過欣賞多種紋身風格，如傳統的美式紋身、具日本特色的東瀛浮世繪、水墨風以及小清新等，無論是喜歡哪一種類型的紋身，都能大飽眼福。

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《香港中國國際紋身展 2024》國際紋身師部份出席名單：

Davee Blows@Davee Blows Tattoo（波蘭）

Marko Stamenkovic@Tattoo Factory（泰國）

Sousyu Hayashi@Sousyu Hayashi Tattoo（日本）

Nicckuhori@Galaxy Tattoo 2（新加坡）

Sajin@Hybrid Ink（韓國）

Bez@Triplesix Studio（英國）

小龍@龍綉堂（中國）

Terzotattoo @ Mean Machine Tattoo Studio（塞爾維亞）

王雷@雷勢文化（中國）

George@David George Tattoo（中國）

Zumiism@ Zumiism Tattoo（韓國）

Mateusz Kanu@Too Hard To Find Tattoo Shop（波蘭）

Hernan Chang@Tattooism（韓國）

Oravecz@Oravecz Tattoo（匈牙利）

Farkas@Smaller Than 3（匈牙利）

Moanatoa@OZ Tattoo Shop（法國）

Sophie Lopez@OZ Tattoo Shop（法國）

高雅@著刺青（台灣）



香港紋身展2024｜「海報馬拉松」率先揭開序幕

《香港中國國際紋身展2024》這次更特別與全球藝術家簽約機構6vi（Instagram@6vi_skull），以及超過30個國家包括100多位一流藝術家聯手合作，呈獻「海報馬拉松」，率先為今年紋身展展開序幕，以「紋身行業」、「香港文化」、「骷髏頭」三大主題創作視覺故事，讓觀眾在入場前先睹為快，率先於官方社交平台（Instagram@hktattoocon）鑑賞全球藝術家各自的設計特色！

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香港中國國際紋身展2024｜活動詳情

日期：2024年10月4至6日

時間：早上11時至晚上9時（星期五、六）；早上11時至晚上7時（星期日）

地點：灣仔會議展覽中心5G展廳



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