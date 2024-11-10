香港日本酒祭｜清酒品鑒結合浮世繪藝術　視覺與味覺的雙重享受

日本清酒不只是「酒」這麼簡單，由釀造方式到味道，甚至是包裝上的酒標都是一門學問。日本食品海外推廣中心（JFOODO）將於於11月8至10日在尖沙咀K11 MUSEA舉辦「JFOODO HK SAKE MATSURI 2024」，除了展出多款優質清酒外，更有免費清酒品鑒！同場更展出十多幅兩米高的浮世繪作品，讓大家一次過享受視覺與味覺的雙重盛宴！



清酒品鑒x港式小食 全新美食搭配體驗

在為期3日的酒祭當中，將會匯聚來自日本各地超過80家著名酒藏的精湛技藝，展出近百款各具特色的優質清酒，讓各位清酒愛好者大飽眼福之餘，更有免費清酒品鑒環節！現場更有15家以上的知名日本酒品牌經銷商親臨交流，與參加者分享其對清酒的專業見解和獨到心得。此外，活動更設置了香港地道小食配對，讓參加者體驗創新的美食搭配，既展現了清酒的多元性，亦豐富了香港特色美食文化的層次。

（左起）日本酒振興會會長劉浩文先生、日本食品海外推廣中心香港代表沖和尚先生、香港日本國總領事館首席領事西海茂洋先生、日本食品海外推廣中心香港項目經理劉詠文小姐

活動現場設有免費清酒品鑒環節。

重量級「清酒大師班」

為了深化港人對於清酒的認識，酒祭每日都設有專業大師班課程，包括由著名SSI酒匠吳鎮天主持的《清酒大師班》，以及由「獺祭」品牌代表親自主講的《獺祭品飲分享班》。課程內容深入淺出，除了詳解清酒知識外，更提供多款稀有酒款供參加者品鑒，讓每位參加者都能獲得寶貴的學習經驗。每場大師班的名額僅限20位，採取即場登記制度。

酒祭每日都設有專業大師班課程，除了詳解清酒知識外，更提供多款稀有酒款供參加者品鑒，讓每位參加者都能獲得寶貴的學習經驗。

會場限定優惠！

JFOODO明白單單是觀賞、品鑒和學習都未必能滿足各位清酒愛好者，因為特別推出限定優惠：凡於會場消費滿港幣980元（最多可累計兩張發票），即可獲贈由日本權威機構－日本酒類綜合研究所（NRIB）特製的清酒品飲專用杯一隻，配備精美掛繩，價值港幣100元。這份別具意義的紀念品數量有限，採取先到先得制度。

必去浮世繪打卡位！

清酒的最大特色之一是風格各異的酒標，大多能夠展現酒造的特色。如此充滿藝術成分的酒標，當然要與日本藝術相得益彰，因此今次酒祭同場會展出十多幅兩米高的浮世繪作品，每一幅都與日本酒文化密切相關。特別是現場設有著名浮世繪的打卡位，背景為藍天紅富士，前面則充滿洶湧的3D衝浪，絕對是必去打卡位！

現場設有著名浮世繪的打卡位，背景為藍天紅富士，前面則充滿洶湧的3D衝浪，是必去打卡位！

「JFOODO HK SAKE MATSURI 2024」詳情

日期：11月8至10日

地點：尖沙咀梳士巴利道18號 K11人文購物藝術館 6樓

*活動免費入場，歡迎18歲或以上人士參加。主辦方提醒參加者理性飲酒，建議先用餐後再前來參與活動。

活動資訊查詢

Facebook：seafoodlovessake

Instagram：seafoodlovessake

電郵：info@seafoodlovessake.hk

WhatsApp：+852 9880 2950

（資料及相片由客戶提供）