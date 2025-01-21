AIA Carnival嘉年華2025｜門票獨家$90起+再減$50！開放時間日期

AIA Carnival 友邦嘉年華中環舉行！本文為大家準備了最新AIA Carnival 嘉年華2025資訊，同時，透過《香港01》買門票更可享有獨家優惠，額外再減$50！

AIA友邦嘉年華2025

AIA Carnival 嘉年華門票優惠2025

AIA友邦嘉年華2025推出多種門票，而今年《01空間》為大家提供獨家2人優惠套票，更可再減$50，包括50個代幣+入場券+2杯飲品！

非高峰時段｜AIA友邦嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$580（原價：$620）*用積分再減$50

單人入場+10個代幣：$140（原價：$160）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$95（原價：$100）*用積分再減$5

非高峰時段價錢更實惠：

日期：1月6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

開放時間:正午12時 - 晚上10時

普通時段｜AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$600（原價：$640）*用積分再減50

單人入場+10個代幣：$150（原價：$170）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$100*用積分再減$5

普通時段為常規嘉年華日：

1月11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

高峰時段｜AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$620（原價：$660）*用積分再減50

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$105（原價：$110）*用積分再減$5

單人入場+10個代幣：$160（原價：$180）*用積分再減$5

高峰時段則為公眾假期和特別慶祝日。

日期：1月29-31日；2月1日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

AIA嘉年華不同日子劃分圖

AIA友邦嘉年華2025

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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「好食玩飛」記者近日入場明查暗訪駐場職員，收集職員連日工作觀察才知道的各個攤位遊戲秘技，即睇。AIA嘉年華必讀10大攤位遊戲中獎攻略

AIA嘉年華｜美食飲品區

AIA友邦嘉年華設有飲食專區，除了有多類小食，更有多間餐廳進駐。

1.CREWKIES 紐約曲奇

CREWKIES提供多種曲奇，更可以DIY曲奇，讓大家做出獨一無二的曲奇。當你口渴時，都可以試試CREWKIES不同的飲品，包括士多啤梨抹茶拿鐵、chai latte以及熱朱古力。

2.SONNY'S SLICE SHOP紐約披薩

SONNY'S SLICE SHOP提供4種不同Pizza，包括四重芝士、經典意大利香腸、香辣雞肉、以及獨家的松露pizza。

3.LA CREPERIE法式可麗餅

LA CREPERIE多種可麗餅，包括法色火腿芝士可麗餅、芝士可麗餅、朱古力可麗餅、焦糖可麗餅及牛油可麗餅等。

AIA Carnival@facebook

4.TULSI印度菜式

今次TULSI帶來了雞卷、羊卷、牛油雞及Chicken Tikka，Chicken Tikka用了20多種香料醃，是北印度的皇室菜式。

AIA嘉年華｜4米360度看台打卡位

AIA嘉年華今年設有一個任景拍照點高台，高台4米高，影相自拍都超好睇。看台360度可以看到不同的中環海濱景，包括可以看到AIA嘉年華園內的氣氛、AIA馬戲團、香港摩天輪、維港等，打卡一流。