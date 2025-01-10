AIA嘉年華2025｜慳代幣贏公仔！入場前必讀10大攤位遊戲中獎攻略

中環AIA友邦嘉年華2025｜入場玩攤位遊戲想要慳代幣贏公仔？其實唔難！《香港01》「好食玩飛」記者入場明查暗訪駐場職員，收集職員連日工作觀察才知道的攤位遊戲秘技，大大提升勝率！即看下文！



AIA友邦嘉年華2025｜攤位遊戲終極貼士！

在介紹10個攤位遊戲攻略前，特別提醒大家，凡是擲豆袋或「球」的遊戲，如果你擲出去的豆袋停留在桌上，而職員沒有發現，其實你是可以請職員先將豆袋取走，以免妨礙了你的下一發擊中目標。記者現場所見，很多人都太心急，沒有等職員取走豆袋或球，結果阻擋了自己！另一個貼士是，《01空間》提供獨家2人優惠套票，包含50個代幣+入場券+2杯飲品，更可再減$50，入場前先看以下攻略，50個代幣，應該可以令你贏到不少公仔了！立即購票👉🏻 AIA友邦嘉年華2025🎡激抵門票$95起🎢

今年AIA嘉年華公仔相當吸引。（香港01圖片）

AIA嘉年華攤位遊戲【1】小小保齡球 ── 彎腰低身

「小小保齡球」可能是全場最易贏公仔的遊戲之一，用4球清空算是容易，難就難在用兩球甚至一球就做到，秘訣是不要站著玩，手難發力，也難瞄準，應該彎腰、低下身，視線幾乎水平地望向膠樽，然後不要向正中間出球，選擇中間偏左、或偏右一點點的路線，斜向地擊出，便可以大大提升勝率！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【1】小小保齡球（香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【2】木桶江山 ── 瞄準4點或8點位置

「木桶江山」是另一個AIA友邦嘉年華最易贏的攤位遊戲！秘技是球必需「拋」，不要用力「擲」，「拋」時瞄準木桶邊緣，藉著「擦邊」減輕球落入桶中的力度，只要「拋」中桶邊，勝率就會大增，由於「拋物線」的關係，桶下方肯定比上方更易掌握，建議瞄準4點或8點鐘位置，球會更易留在桶中。

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【2】木桶江山（香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【3】滾球遊戲 ── 大膽啲！

很多人玩這個遊戲時沒有留意「球道」上的分數，而分數正正是贏公仔關鍵，細心睇會發現最高位置並非最高分，而你必須是瞄準100分的位置！然後你可能會想：「既然有4球，我先細細力試兩球吧！」如果你真的這樣做就中伏了！因為你會發現那兩個球如停留在球道下方，會變成「障礙物」，阻擋你接下來向上送球的路徑，所以這個遊戲的致勝關鍵是膽要大，瞄著上方100分的位置吧！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【3】滾球遊戲 （香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【4】一擊即中（牛奶樽） ── 瞄準下方兩個樽

別被「牛奶樽」三個字騙了！不要以為牛奶樽很輕，其實有一定重量！面對3個樽的「品字型」排列，很多人第一時間會想瞄準中間位置，但由於樽有一定重量，如果擲中間，下方兩個樽只會倒下。想要同時擊飛3個樽，必須瞄準下方兩個樽，但想要只用一個豆袋擊飛3個樽，真的真的要很大力又準！一次擊飛的難度肯定達「5★」級，這裡之所以列為「3★」級，是因為用2至3個豆袋取勝機會還算大的！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【4】一擊即中（牛奶樽）（香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【5】一擊即中（罐頭） ── 瞄準下方中間

跟「牛奶樽」原理一樣，以下方為目標，但不同的是不會按豆袋使用數來計獎，用盡4個豆袋清空桌上罐頭即可，所以這個遊戲十分正路，大力向中間下方擲出即可，跟牛奶樽一樣，適合大力人士，女生如自問力度不大，還是轉攻其他遊戲吧！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【5】一擊即中（罐頭） （香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【6】滑板球 ── 彈指神通

2個代幣，4次機會，如果你事前未玩過，估計頭兩發都會浪費機會，因為那個「滑板球」都幾「墜手」，球道也不是你想像中「滑」。幸好有職員教路，原來要「彈」出去，不要「推」！不是直接用手指「彈落」滑板球，手指會痛，最重要是彈不遠！秘技是做好「彈手指」的手勢，把你準備彈的手指（即中指或食指）貼上去滑板球，然後再「彈」出去，奇蹟發生了！滑板球會很絲滑的推向球道上方高分位置，至於會不會擲界，真的要看運氣，但至少用「彈指神通」大大提升了勝率！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【6】滑板球 （香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【7】牛奶桶挑戰 ── 不要拋高

一個有人話易，有人話難的遊戲，記者覺得這是一個越用心越難中的遊戲，隨手一拋效果更好，因為如果你好用心的拋出拋物線，反而容易撞到樽邊彈走，隨手向前拋，不高不低，球比樽口高些少飛過去，更容易入樽！如果可以加點下旋更好，想要4球全中拿大獎肯定是「5★」級難度。

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【7】牛奶桶挑戰（香港01製圖）

AIA嘉年華攤位遊戲【8】小心觸電 ── 放低你個袋先啦

這個遊戲主要講求「身要定，心要靜」，記者目擊許多人玩遊戲時，膊頭上還有手袋或有隻手手持大褸等重物，身體難以平衡，又或者朋友在旁七嘴八舌，影響情緒，都有反效果，所以玩遊戲時應先確保身上沒有重物，然後叫朋友收聲，靜靜地贏！如果你自問有「過度活躍症」，總是會「郁身郁勢」，勸你進攻其他遊戲。

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【8】小心觸電（香港01製圖）

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【9】扔環遊戲 ── 旋轉吧！

2個代幣10個環，6個代幣有一桶環，然後中一個環已經是特獎，看規則都知道是「地獄級」難度，擲中樽口已經難，碰到樽口不彈出又難，不過經記者向職員打探情報，方法還是有的，就是擲環時加點旋轉力，務求令環透過旋轉平穩地降落，希望能套中玻璃樽口又不會彈出，祝你好運！

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【9】扔環遊戲（香港01製圖）

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【10】釣鴨遊戲 ── 輕鬆冇難度

如果你用盡上面方法，都無法成功品嚐到中獎的興奮滋味，試試「釣鴨遊戲」就對了！基本上沒甚麼難度，只要留意魚竽可能比你想像中重，當你釣到鴨之後，就看鴨公仔身上分數高低了。

AIA友邦嘉年華攤位遊戲【10】釣鴨遊戲（香港01製圖）

AIA友邦嘉年華門票優惠2025

AIA友邦嘉年華推出多種門票，而今年《01空間》為大家提供獨家2人優惠套票，更可再減$50，包括50個代幣+入場券+2杯飲品！

AIA友邦嘉年華門票優惠｜非高峰時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$580（原價：$620）*用積分再減$50

單人入場+10個代幣：$140（原價：$160）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$95（原價：$100）*用積分再減$5

非高峰時段價錢更實惠：

日期：1月13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

開放時間:正午12時 - 晚上10時

AIA嘉年華門票優惠｜普通時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$600（原價：$640）*用積分再減50

單人入場+10個代幣：$150（原價：$170）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$100*用積分再減$5

普通時段為常規嘉年華日：

1月11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

高峰時段 - AIA嘉年華門票優惠

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$620（原價：$660）*用積分再減50

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單人入場+10個代幣：$160（原價：$180）*用積分再減$5

高峰時段則為公眾假期和特別慶祝日。

日期：1月29-31日；2月1日

開放時間:上午11時 - 晚上11時

*特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

AIA嘉年華不同日子劃分圖2025

AIA友邦嘉年華2025

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時

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