麥當勞50週年4大優惠｜1月1日食完全日早餐再免費搭船

麥當勞50週年｜麥當勞自1975年開始紮根香港，融入香港人日常生活，轉眼已經來到50週年！為了跟香港人一起慶祝這個特別的日子，麥當勞公布了一連串慶祝活動，同時推出4大優惠活動，包括1月1日免費搭天星小輪、推全日早餐包括McGriddles、1連7日美食賞，以及開App玩遊贏超過50萬份獎品，跟大家分享麥當勞50週年的喜悅！



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麥當勞今日（12月30日）舉辦大型生日會，安排多位舞蹈員穿上不同年代的經典麥當勞制服進行跳舞表演！更邀請曾拍攝多個麥當勞經典廣告的軟硬——林海峰及葛民輝擔任嘉賓，更宣布多個生日驚喜活動！

麥當勞1月1日請全港市民免費搭天星小輪。（麥當勞圖片）

麥當勞50週年優惠【1】麥當勞1月1日請全港市民免費搭天星小輪

麥當勞更於1月1日請全港市民免費搭船！大家於1月1日可免費乘搭來往中環及尖沙咀的航線，親身登上期間限定的麥當勞主題天星小輪，重溫第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面！渡輪由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題，船內更有復刻版麥當勞叔叔長櫈！可以把維港景色當作背景打卡留念！船上還有1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，特意安排巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的舊相片！

麥當勞主題天星小輪免費乘搭詳情



日期：2025年1月1日

時間：早上6:30至晚上11:30

航線：尖沙咀往返中環



麥當勞50週年優惠【2】麥當勞1月1日全日McGriddles及珍寶套餐早餐

1月1日當然要到麥當勞歎個全日早餐，才算踏進新一年！今年大受港人歡迎的楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將會強勢加盟全日早餐系列！為大家帶來楓糖班戟漢堡結合豬柳和芝士的獨特鹹甜滋味，按喜好選擇楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）或楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）！還有人氣珍寶套餐（配薯餅及飲品）及黃金脆薯餅都會全日供應！除夕夜倒數狂歡後，凌晨12時起至晚上11時59分都可到全線麥當勞歎麥當勞為大家準備的全日早餐系列！

1月1日起全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈。（麥當勞圖片）

麥當勞50週年優惠【3】參加麥當勞叔叔長櫈打卡遊戲 終極大獎365日免費巨無霸套餐

麥當勞叔叔長櫈是不少香港人的集體回憶！見證著不少港人成長的麥當勞叔叔長櫈將會在1月1日起，於全港50個地點限時擺放！當中包括麥當勞主題天星小輪、多間特色麥當勞餐廳，還有熱門旅遊景點，如海港城海運觀點、山頂、淺水灣等等。除了打卡留念外，每個麥當勞叔叔長櫈旁邊還有QR Code，可參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，每收集一個印章即獲一次抽獎機會，贏取超過50萬份禮物！最快收集到50個印章的50名參加者，更可贏取終極大獎365日免費食巨無霸套餐！

麥當勞App參加「回憶麥麥stamp」，掃QR Code集印證即可抽獎，贏取超過50萬份禮物！（麥當勞圖片）

50個麥當勞叔叔長櫈地點。（麥當勞圖片）

麥當勞亦會在各區設置大型戶外廣告，當中包括東區海底隧道、紅磡海底隧道、銅鑼灣怡和街電車站和淺水灣巴士站，更會裝飾200架巴士車身，可以隨時隨地跟麥當勞樂園的人物打卡，慶祝麥當勞50週年！

麥當勞50週年優惠【4】麥當勞App於1月2日起一連7日美食賞

麥當勞App由1月2日起至1月8日，強勢推出「麥麥celebrate」多款深受歡迎的優惠及人氣美食一同回歸！當中包括1月2日「$10 九件麥樂雞」、1月4日「$10 呍呢嗱奶昔」！即看優惠詳情：

麥當勞App由1月2日起至1月8日推出「麥麥celebrate」，每天都有不同美食優惠。（麥當勞圖片）

1月2日：$10 九件麥樂雞（參考價：$28.5 起）

1月3日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水（參考價：$33.5 起）

1月4日：$10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價：$17 起）

1月5日：$10 香芋批兩個（參考價：$23 起）

1月6日：$20 脆香雞翼 4 件配中汽水 （參考價：$44 起）

1月7日：$25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$48.5 起）

1月8日：$20 脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$43.5 起）



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