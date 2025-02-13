Y1000登港｜益力多6個秘密　糖份高竟是特登？樽形設計別有用途？

Yakult 1000香港｜益力多｜相信大家對益力多都不陌生，從小飲到大！益力多於早前更公佈在日本暢銷的「Y1000」將在3月12日登陸香港！大批網民都表示期待！不過，大家又有沒有好奇過益力多為什麼叫益力多？口味咁甜竟然是專登？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了6大益力多冷知識和禁忌，立即看下文啦！



益力多在社交平台試宣佈「Y1000」將於3月12日登陸香港！（小紅書@阿木骚梨）

益力多在社交平台試宣佈「Y1000」將於3月12日登陸香港，而銷售地點尚未公佈。在日本風靡一時的「Y1000」是一款增強版的乳酸菌飲品，每支含有超過1,100億個益生菌代田株，有助眠、解壓作用，跟普通益力多有什麼分別？下文一一為大家拆解！

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Y1000益力多｜【1】1935年福岡誕生！「Yakult」來自世界語

益力多始創人代田稔在年輕時的二十世紀初期，好多人因為日本惡劣的衛生環境和營養不良的狀況，而岀現霍亂或痢疾等傳染病。因此代田稔積極鑽研醫學，希望為人類健康作出貢獻。於是，他跟志同道合的人一起將乳酸菌飲料「養樂多／益力多」做成廉價又美味的飲料，於1935年開始販售，首瓶益力多就在日本九州的福岡市誕生了！

首瓶益力多於1935年在日本九州的福岡市誕生！（小紅書@kaori香）

至於，「益力多」（Yakult，「ヤクルト」）這名字，是來自世界語中的單字「Jahurto」（ヤフルト），意思指乳酪。世界語在19世紀末被提倡成為世界共通語的語言，無疑地健康是全世界人共同的願望，於是以世界語來命名產品。

Y1000益力多｜【2】乳酸菌有何效益？

益力多曾做過實驗，將有便秘傾向的40人分為2組，其中1組飲用含有400億個以上的乳酸菌代田株的飲料，另一組則飲用不含乳酸菌代田株的安慰劑飲料，1日1樽共飲用2個禮拜。從實驗數據可見，連續2個禮拜1日1樽益力多能改善排便狀況。

Y1000益力多｜【3】Y1000同普通版有何分別？

益力多推岀過多款飲料，高纖、低糖系列，亦有乳酪系列，但究竟熱賣的經典款益力多跟Y1000有什麼分別呢？在容量上，一樽Y1000比一樽益力多多45毫升；而且乳酸菌分量上，Y1000含有1,100億個乳酸桿菌代田菌，而益力多的只有200億個，Y1000的乳酸菌分量多岀超過5倍。

此外，在功效上也有不同，益力多主要作用是改善腸道狀態；而Y1000除了可以紓緩便秘關題，更可以緩解都市人都有的壓力、失眠情況，大大改善睡眠品質，包括睡眠深度、醒來時令精神飽滿。

Y1000益力多｜【4】樽形設計真正用途

益力多的樽形擁有獨特的弧形形狀，只要看一眼就能即刻認得出是益力多！這個設計理念超窩心，創辦人希望小朋友、老人家在飲用時都可以輕鬆拿著，而且又不會一口氣飲完，少少地、慢慢享用！此外，創辦人也顧及到衛生方面，認為這個大細剛好可以一次飲完一樽，不用擔心存放太久而變壞的問題。

創辦人希望小朋友、老人家在飲用時都可以輕鬆拿著，而且又不會一口氣飲完，少少地、慢慢享用！（小紅書@天王寺科技板子）

Y1000益力多｜【5】「益力多小姐」會上門推銷

「益力多小姐」其實早在1963年誕生於日本，她們會上門或走訪工作場所，為顧客提供養樂多/益力多的產品或是和健康有關的信息。如果有幸在遊日期間在街上碰到他們，也可以主動打聲招呼、以現金當場購買益力多。「益力多小姐」除了會在日本走訪，還會到海外進行推廣，例如菲律賓、新加坡、墨西哥等地方。

「益力多小姐」會上門或走訪工作場所，為顧客提供養樂多/益力多的產品或是和健康有關的信息。（益力多官網圖片）

Y1000益力多｜【6】1枝益力多=3粒方糖正常嗎？

糖分是乳酸菌主要的食物，為了提高乳酸菌保持活性，乳酸飲品一般會含糖量較為高，1枝益力多等於3粒方糖的糖分。提醒一下，3類人要謹慎飲用，包括免疫力功能低、患小腸細菌過度生長患者、乳糖不耐症者，以免身體過敏，岀現腹瀉、皮膚敏感等情況。

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