【大埔掃街】5間多國菜小店推介！蝦籽雲吞麵、炙燒芝士龍蝦拉麵

大埔區街坊美食多毋庸置疑，芝士撈丁、三多炸髀等，均吸引不少人前來「朝聖」，除了這些大埔名物，這區都有好多國類型菜式，最基本的廣東雲吞麵，有！潮州滷味，有！正宗印度菜，都有！即刻出發去大埔睇下有咩食！

【1】大埔街坊蝦籽雲吞麵店@暢和麵家

大埔區美食林立，各路老闆、廚師都花盡心思創立新菜式。但原來最基本的廣東雲吞麵才是最考功夫，同時受港人喜愛的街坊麵食。這間位於大埔一個街坊商場，只有5枱位置的小店。開業近6年，人流川流不息，不少客人都會下單招牌蝦籽雲吞麵。麵條柔韌彈牙，全因老闆當年得到飲食界前輩吳永皓指教，重現傳統雲吞麵製麵手藝與湯底味道。

製麵前期工序較花心思，老闆收到麵餅後，會花時間去除鹼味，令麵條減掉苦澀味道。湯底用大地魚、蝦角和鮮豬筒骨熬製，味道濃度剛好。因為鹼水麵麵身比較乾，容易黏在一齊，所以我習慣吃一口麵喝一口湯。有些人喜歡將湯倒在麵上，不過如果這樣吃的話，我寧願吃湯麵。

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蝦籽撈麵配鮮蝦雲吞 $45。（e肚仔圖片）

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暢和麵家 地址：大埔寶湖道3號寶湖花園商場二樓222B號舖 營業時間：星期二至日 11:15am-6pm；星期一休息

【2】正宗汕頭牛丸粉麵店@老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

這間潮式粉麵店的老闆，從小就在爸爸開設的粉麵店幫忙，自言可能天生流着「粉麵人」的血，長大後決意把這份傳統味道延續下去。潮式滷水牛雜、黃牛製的汕頭牛丸、連骨炸的酥脆魚皮……還有老闆自炒的秘製辣油，都是獨一無二的潮州家常味。

牛雜所用的潮式滷水汁，是老闆的家傳秘方，由五香料、炸蒜、沙茶醬等不同材料炮製而成。雖然我們看到的牛雜都是牛腩、牛腸、牛筋、牛肚等放在大鍋內，混在同一種滷水汁中，但其實不同內臟，烹煮時間都不一樣，我就最喜歡牛腸，肥美甘香又彈牙！

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滷水淨牛雜 $85（e肚仔圖片）

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老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡 地址：大埔墟東昌街6-16號地下F舖 營業時間：星期一、三至五 11am-6pm；星期六至日、公眾假期 9am-6pm；星期二休息

【3】豚肉拉麵 11款湯底任揀@達摩拉麵

就算韓國菜、台灣菜，甚至歐洲菜不斷有新力軍加入戰團，但港人對於日本菜的熱情是永不冷卻。尤其是拉麵，呷一口熱騰騰的豬骨湯底，再一口拉麵，加一口豚肉，滿足。這間大埔的拉麵店，湯底已經有11款選擇，當中最基本的豚骨湯底，每日煲足8小時。在沒有加味精的情況下，有天然的豬骨香。此外，今期推出炙燒芝士龍蝦拉麵，芝士配上厚肉龍蝦，再加龍蝦湯底，味道濃郁，為傳統豬骨湯拉麵帶來新鮮感。

這間位於大埔的拉麵店，單是湯底都有11款。最基本的豚骨湯底，每日煲足8小時，味道有天然的豬骨香。除了湯底多選擇，豚肉都有4款，怕肥只想食肉的可以食豚肩；喜歡油脂分佈平均的可以食豚腩；喜歡滿口油脂的可以食豚角煮，厚切多脂肪，吃得過癮。如果不想吃叉燒，也可以選豬軟骨，豬味濃郁，爽脆有咬口，是另類的口感。

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（e肚仔圖片）

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達摩拉麵 地址：大埔太和路15號太和中心地下12號舖 營業時間：星期一至日 12nn-10pm

【4】日限十隻慢煮乳豬髀！新派煮法肉嫩多汁@WM Café and Bar

近年流行慢煮，豬、牛、雞、羊，各種肉食都可以加入慢煮兵團。這間位於大埔的西餐廳，選了慢煮豬肉作為主打菜。大廚選用30日大的乳豬髀肉，啖啖肉得來，肉質軟腍Juicy。而且，所花的工夫和心思絕對不少，先以秘製醋汁醃好豬髀，再慢煮12小時，才做到肉質入口嫩滑融化的效果。

大廚嘗試以另類方式演繹乳豬，先選用30日大的乳豬最肉質肥美的豬髀肉，再加入蘋果醋，令肉味入口有陣果香甜味。醃完的乳豬會真空放入慢煮機煮12小時，將肉汁鎖住，同時令肉質保持嫩滑口感。

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低溫12小時慢煮烤乳豬件伴新薯配黑松露燒汁 $228（e肚仔圖片）

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WM Café and Bar 地址：大埔安慈路2號八號花園地下20號舖 營業時間：星期日至四 12nn-11pm；星期五至六及公眾假期 12nn-12am

【5】印度人主理正宗印度餐廳@羅勒印度餐廳

日韓台泰菜吃膩了，可以去試印度菜。這間由印度人主理的餐廳，無論員工或是廚師都是印度人。餐廳菜式當然以咖喱為主。羊肉要提早一天煮才入味，羊肉有少少羶香味，和咖喱汁非常合拍。師傅加入自製的番茄醬，令整個咖喱吃起來更加開胃。還要試試烤雞，以乳酪醃製，肉質軟腍而且很惹味！

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印度咖喱羊肉 $98。（e肚仔圖片）

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