【芫荽餐廳地圖】香港7間重口味芫荽店　爆荽車仔麵　芫荽特飲

芫荽（芫茜）味道強烈，不是人人能接受，有些人卻極度鍾愛這種有個性的香味。香港就有餐廳推出荽味特濃的食物，吸引芫荽控朝聖，以下為大家精選出創意爆棚，又能滿足芫荽欲的7間餐廳！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】遊園．茶記 芫荽山車仔麵、芫荽滑蛋三文治

這間中式餐店7月才於西九龍戲曲中心新開，主打潮汕鹵水菜、車仔麵、及港式小食。其中芫荽控必試特濃芫荽湯車仔麵，湯底以芫荽打碎煮至草綠色，而麵上亦放上多如一座山的芫荽菜，荽香撲鼻！另外亦推薦芫荽滑蛋煙三文魚三文治（$38），啖啖芫荽碎。

遊園．茶記 Peony Garden 地址：九龍尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心1樓2-3號舖 營業時間：11am – 10pm

↓↓↓按圖看更多食物相片及價錢資料↓↓↓

+ 3 + 2

【2】鬼金棒 芫荽勁辣拉麵

上月新開業的東京過江龍拉麵店主推辣麻味噌拉麵，設5級自選辣度，及追加不同配料如玉子、燒粟米芯等。其中最吸引芫荽控的必定是芫荽辣麻味噌拉麵（$110），拉麵上灑上增量芫荽，清新香氣略為化解拉麵的攻鼻勁辣，此配搭夠刺激。

鬼金棒 地址：銅鑼灣謝斐道530號地舖 營業時間：11am – 12pm

+ 2

【3】一鳴拉麵 芫荽綠色湯拉麵

同樣是芫荽拉麵，這款拉麵的芫荽卻藏在青BB的湯內。「香菜‧鳴」芫荽湯拉麵於2年前推出後，廣受香港芫荽粉絲推介。拉麵湯底每日以40斤豬骨熬製，再加入大量新鮮芫荽碎，網友指茜味夠濃而香味清新，飲落喉嚨舒服，建議走辛辣醬，以免搶去芫荽味。

一鳴拉麵 地址：大埔運頭街20-26號廣安大廈地下E舖 營業時間：12nn – 4pm；6pm – 00:00

【4】日日蒸腸粉 獨創芫荽腸粉、芫荽特飲

腸粉店推出自家創作芫荽雞蛋腸粉（$32），在腸粉米漿內加入大量新鮮芫荽碎，再打上雞蛋蒸製。蒸出來的腸粉呈淺綠色，有清香芫荽味，不會過份濃郁。店家會為腸粉澆上以冬菇、魷魚、蒜頭和葱熬製的秘製醬汁，此外亦推介添加自家製辣醬，讓腸粉變得更惹味。7月更新推自製凍檸荽特飲，可自行配成芫荽快餐！

日日蒸腸粉 地址：旺角彌敦道688號旺角中心一樓F85號舖 營業時間：12nn – 10:30pm

【5】星林居 隱藏menu爆多芫荽米線

這間餐廳以酸辣米線作招徠，大約30至50元一碗，出名平靚正，連遊客都會慕名而來。無論點選哪種湯底的米線，都可以圈填「多芫荽」一項，店家便會放大量芫荽在餸面，不過如果忘記填此要求，就不能享受滿滿的芫荽山了。星林居詳細食評可以按此觀看《開罐》【米線地圖】實試短片。

星林居雲南米線餐廳 分店1：尖沙咀樂道23號地下A舖 分店2：尖沙咀金馬倫道14號金輝大樓3樓 營業時間：11am – 11pm

【6】維港灣餃子坊 爆汁芫荽手工餃子

這間手工餃子專門店由餡料到包餃全是人手製作，推出多款特色餃子，如流心士煎餃、野生松茸鮮肉餃等，而芫荽控必選芫荽鮮肉餃（$36），湯餃及煎餃同價。餃子餡料加入大量芫荽，每一口都可以以咬到芫荽葉！

維港灣餃子坊 分店1：元朗水車館街74號地舖 分店2：元朗教育路77號京都閣地舖 營業時間：11am – 10:30pm

【7】酒鍋 巨無霸芫荽火鍋

如果嫌芫荽山湯麵的份量也不夠，可以一嘗這個芫荽火鍋。這間新派火鍋店推出巨無霸芫荽鍋（$288），底層為4格湯底：清湯牛腩、喇沙海鮮湯、四川麻辣和蕃茄薯仔豬骨湯，墊上冬瓜片及勁量芫荽山，幾乎舖滿大鍋的3份2，最適合相約同是芫荽控的朋友齊齊品嚐。