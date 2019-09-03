咖啡弄香港分店全線結業！回顧港人3大共鳴事｜集體回憶

香港被譽為美食天堂，除了本地小店，也有不少外地著名食府過江到港開設食店，港人大有口福。不過近日市道轉差，曾風摩不少港女的台灣過江龍Cafe咖啡更全線結業！

咖啡弄突然結業 暫時退出香港

台灣人氣Cafe咖啡弄（Coffee Alley），自2013年登陸香港，至今已開業6年，不過上月於Facebook專頁中突然宣布，台灣總公司因營運考量，於2019年8月31日把全線兩間香港分店結業。

咖啡弄尖沙咀店FB截圖。

有食客上到店舖才看到結業告示：「近日香港市場經濟及社會緊張引起長期不穩定，台灣總公司缺乏投資信心，需暫時退出市場重整；並即時停止香港所有分店經營業務。咖啡弄謹此致歉！」

而咖啡弄的負責人，台灣人許先生則在結業之後，於私人Instagram上寫道：「天下無不散的筵席，老掉牙的一句話，卻令人感傷萬分，弟弟妹妹們，不要忘記你與香港咖啡弄的感情。」

咖啡弄負責人的IG截圖。

咖啡弄3大香港集體回憶

香港網民知道後都大嘆可惜，更稱日後要到台灣才能吃到咖啡弄。回想此店到港初期，曾引起極大風潮，更是香港人的集體回憶！

【1】咖啡店長達兩年排長龍

咖啡弄2間香港分店皆是樓上店，位於銅鑼灣及尖沙咀旺區，無論平日或假日的排隊人龍都超長。由開店至關店，店舖樓下的人龍不絕，等到上樓之後，還是人龍！往往需要排隊1小時以上才能用餐，高峰期更一度需要等近4小時，而且熱潮久久不退，這種誇張的排隊情況至少持續2年！

曾經的長龍景況。（網上圖片）

↓↓↓不少藝人也曾到此打卡↓↓↓

【2】美女侍應扮台妹說話

這間咖啡店秉承台灣店風格，所聘之店員大多是型男索女，更有香港媒體曾為店中某位美女侍應取稱號為「港版黃聖依」，因此引來不少港男港女到此尋帥哥美女。為了更能保留正宗台灣味，即使是香港分店的員工都規定必須識講普通語，務求員工更傳神、更投入地扮演嗲聲嗲氣的台妹，男女食客通殺！

銅鑼灣店員於結業前留影。（圖片來源：IG@leungsiului）

【3】IG-able的休閒食物、台式飲品

咖啡弄最大吸引力當然是極其有質素的食物水準，最受食客歡迎的有水果雪糕窩夫、招牌厚鬆餅、三明治、水果茶及特色咖啡等等。如果想念它的美味，可以看下圖望梅止渴，或直飛台灣才能再品嚐了。

↓↓↓按圖看咖啡弄招牌食物↓↓↓